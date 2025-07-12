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«Ордабасы» – «Астана»: прогноз на матч 13 июля с 65% вероятностью захода ставки

12 июля 2025 12:54
Ордабасы - Астана
13 июл. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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1.75
Победа Астаны – коэффициент 1.75
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В рамках 16 тура казахстанской Премьер-лиги «Ордабасы» примет лидера чемпионата – «Астану». Хозяева проиграли лишь один из пяти последних матчей, но испытывают трудности в атаке. «Астана» же набрала ход, уверенно побеждая и забивая в каждом матче турнира уже 17 туров подряд.

«Ордабасы»

Команда находится на 7-й строчке и испытывает сложности с реализацией: всего 4 гола за 5 последних матчей. В то же время защита играет достаточно надeжно, пропуская лишь по голу в среднем. На своем поле «Ордабасы» играет организованно, но против лидеров часто теряет инициативу. Команда не забивает уже два матча подряд в чемпионате.

«Астана»

Гости уверенно возглавляют таблицу, набрав 37 очков. Коллектив забивает в каждом матче турнира, а в пяти последних встречах отличился 13 раз. При этом защита также держит уровень, пропустив лишь 5 мячей. Особо стоит выделить Назми Грипши – лучший бомбардир команды с 8 голами в 16 матчах.

Прогноз на матч

Форма и стабильность «Астаны» позволяют считать их фаворитом матча. Команда демонстрирует высокую результативность, в то время как «Ордабасы» часто теряется в атаке против топ-соперников.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Астана» забивает в 18 матчах подряд и в среднем 2.6 гола за игру;
  • «Ордабасы» не забивает в 2 последних матчах;
  • В 3 из 4 последних личных матчей побеждала «Астана».

Рекомендация: ставка на победу Астаны – коэффициент 1.75.

1.75
Победа Астаны – коэффициент 1.75
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Астана Ордабасы
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