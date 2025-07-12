В финале Клубного чемпионата мира встретятся две мощные команды, каждая из которых уверенно прошла весь путь к решающему матчу. «Челси» выиграл 4 последних встречи, забив при этом 11 мячей. Англичане всегда опасны в атаке, но при этом регулярно дают сбои в обороне – 5 пропущенных в 5 матчах.

«Челси»

Команда стабильно забивает: в 9 последних матчах с участием лондонцев не было ни одного «нуля» в атаке. В последних турах подопечные хорошо комбинируют и используют фланги. Соперников «Челси» спасают лишь индивидуальные действия в защите.

«ПСЖ»

Французы прошли в финал с четырьмя победами и ни одного пропущенного гола – мощный показатель, особенно с учeтом побед над «Реалом» и «Баварией». При этом ПСЖ в среднем забивает 2.4 гола за игру. Но уровень оппозиции «Челси» выше, и давление будет серьeзным.

Прогноз на матч

Матч финала, где обе команды в атакующем порядке. Несмотря на крепкую оборону ПСЖ, именно сейчас она может дать сбой.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

«Челси» забивает в 9 матчах подряд

ПСЖ не пропускал 4 игры, но соперники не создавали столько угроз, как англичане

Финальный характер матча увеличивает вероятность обмена голами

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 2.00