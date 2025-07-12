Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тобол» – «Окжетпес»: прогноз на матч 13 июля с 66% вероятностью захода ставки

12 июля 2025 12:30
Тобол - Окжетпес
13 июл. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Ставка на обе забьют
Сделать ставку

В рамках 16-го тура казахстанской Премьер-лиги в Костанае встретятся «Тобол» и «Окжетпес». Хозяева выглядят фаворитами встречи, учитывая 10-матчевую беспроигрышную серию и мощную атакующую форму – 15 матчей подряд с забитыми голами. Однако надeжной обороной «Тобол» похвастаться не может – в пяти последних турах команда пропустила 7 мячей, а соперники регулярно создают моменты.

«Тобол»

Форма команды впечатляет: 4 победы и 1 ничья в пяти последних турах. Главная ударная сила – Ислам Чесноков, забивший 6 голов в сезоне. «Тобол» стабильно давит на чужую половину поля и много атакует. На своeм стадионе команда играет с инициативой, но часто даeт сопернику шансы у своих ворот.

«Окжетпес»

Клуб занимает 6-е место, уступив лишь одну встречу из последних пяти. В атаке выделяется Жумат с 7 голами. Команда много пропускает (в среднем 2 за игру за последние 5 туров), но и сама регулярно забивает – 9 мячей в этом же отрезке. Гостевая форма неустойчива, но соперник позволяет играть.

Прогноз на матч

Учитывая результативную форму обеих сторон и регулярные провалы в защите, ставка на голы выглядит логичным решением.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Тобол» забивает в 15 последних матчах
  • «Окжетпес» пропускает 2+ мяча за игру
  • Обе команды показывают высокую результативность в последних турах

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.80

1.80
Ставка на обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Тобол
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 