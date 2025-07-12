В рамках 16-го тура казахстанской Премьер-лиги в Костанае встретятся «Тобол» и «Окжетпес». Хозяева выглядят фаворитами встречи, учитывая 10-матчевую беспроигрышную серию и мощную атакующую форму – 15 матчей подряд с забитыми голами. Однако надeжной обороной «Тобол» похвастаться не может – в пяти последних турах команда пропустила 7 мячей, а соперники регулярно создают моменты.

«Тобол»

Форма команды впечатляет: 4 победы и 1 ничья в пяти последних турах. Главная ударная сила – Ислам Чесноков, забивший 6 голов в сезоне. «Тобол» стабильно давит на чужую половину поля и много атакует. На своeм стадионе команда играет с инициативой, но часто даeт сопернику шансы у своих ворот.

«Окжетпес»

Клуб занимает 6-е место, уступив лишь одну встречу из последних пяти. В атаке выделяется Жумат с 7 голами. Команда много пропускает (в среднем 2 за игру за последние 5 туров), но и сама регулярно забивает – 9 мячей в этом же отрезке. Гостевая форма неустойчива, но соперник позволяет играть.

Прогноз на матч

Учитывая результативную форму обеих сторон и регулярные провалы в защите, ставка на голы выглядит логичным решением.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«Тобол» забивает в 15 последних матчах

«Окжетпес» пропускает 2+ мяча за игру

Обе команды показывают высокую результативность в последних турах

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.80