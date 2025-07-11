Матч в Павлодаре станет важным для обеих команд: «Женис» близок к топ-6, «Жетысу» – к зоне вылета. «Женис» набрал форму, не проигрывает 5 туров подряд, уверенно играет в обороне и стабильно забивает. У «Жетысу» проблемы с защитой – 9 пропущенных голов за 5 матчей – и нестабильность результатов, несмотря на частые голы в атаке.

«Женис»

Команда уверенно провела последние встречи, выиграв три из пяти матчей. В этом отрезке «Женис» забил 9 и пропустил всего 4 мяча. Лидер нападения Адилио набрал хорошую форму. Коллектив хорошо действует дома – три победы подряд.

«Жетысу»

«Жетысу» после победы над «Улытау» вновь оступился, уступив «Астане». Команда нестабильна, много пропускает и плохо защищается в гостях. Однако в атаке способна создавать моменты, забивая в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч

Стабильный «Женис» на фоне уязвимого «Жетысу» выглядит фаворитом, но гости способны отличиться. Оптимальный вариант – обмен голами.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

«Женис» забивает в 7 матчах подряд, средняя результативность – 1.8

«Жетысу» забивает в 6 из 8 последних игр

Оборона гостей – 9 пропущенных мячей за 5 туров

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.84