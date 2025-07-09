Обе команды подходят к игре в отличной форме. «Шахтер» не проигрывает 9 матчей подряд и стабильно забивает. «Ильвес» результативен в финском чемпионате и оформил 12 голов за последние пять встреч. В товарищеских матчах украинский клуб подтвердил надeжность, но «Ильвес» обладает потенциалом навязать борьбу.

«Шахтер»

Команда уверенно провела летние сборы: ничья со «Словацко» и победа над «Горицей». В последних 5 матчах «горняки» забили 8 голов и пропустили всего 4. Средняя результативность – 1.6 забитых и 0.8 пропущенных. Команда не теряет концентрации даже против серьeзных соперников.

«Ильвес»

Финский клуб набрал атакующий ритм – 12 мячей за 5 игр, включая разгромы «Хаки» и «КуПСа». В среднем команда забивает 2.4 за игру, но в обороне нестабильна – 5 пропущенных. «Ильвес» забивает в 6 матчах подряд и может зацепиться даже на выезде.

Прогноз на матч

С учeтом формы обеих команд ставка на результативность выглядит оправданной. Обе команды забивают стабильно, а обороны не без изъянов.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Шахтер» забивает в 5 матчах подряд

«Ильвес» забивает в 6 последних играх

команды совокупно оформляют 4+ гола за матч в среднем

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.79