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Прогноз на точный счёт матча «Шахтер» – «Ильвес»: Лига Европы, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:25
Шахтер - Ильвес
10 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 1 раунд
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Шахтёра»
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10 июля в Словении на стадионе «Стожице» пройдeт матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтeром» и финским «Ильвесом». Обе команды подходят к игре в боевом состоянии: «Шахтeр» не проигрывает в 9 матчах подряд, «Ильвес» – в пяти из последних семи, при этом финны особенно выделяются результативностью. Матч обещает быть напряжeнным, с акцентом на атакующую игру с обеих сторон.

«Шахтeр»

Белорусский клуб стабилен, уверен и крайне организован в обороне. За последние 5 матчей команда забила 8 голов (в среднем 1.6 за игру), пропустив только 4 (0.8 в среднем). В товарищеских встречах сыграли вничью со «Словацко» (1:1) и обыграли «Горицу» (1:0), до этого были ничья с «Рухом» и уверенная победа над «Ингульцом» (4:1). Команда отлично комбинирует на чужой половине поля и умеет контролировать темп матча. «Шахтeр» забивает в 5 матчах подряд, что говорит о хорошей форме атакующей группы. На нейтральном поле команда способна показать плотную и расчeтливую игру.

«Ильвес»

Финский клуб в полном порядке в атаке: за 5 последних матчей команда забила 12 мячей (в среднем 2.4 за игру), уступая лишь в одном – «СИКу» (2:3). Соперников вроде «Хаки» (4:0), «КуПСа» (3:0) и «КТП» (2:1) «Ильвес» проходил уверенно. Забивает в 6 матчах подряд и располагает быстрыми и техничными игроками в атаке. Однако с обороной есть проблемы – 5 пропущенных голов за 5 игр (1.0 в среднем), и эта линия особенно уязвима при высоком темпе и позиционных атаках соперника.

Факты о командах:

«Шахтeр»

  • Не проигрывает в 9 матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру, 0.8 – пропущенных
  • Уверенная игра в обороне и слаженная структура атак

«Ильвес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.4 гола за игру, 1.0 – пропущенных
  • Часто использует быстрые фланговые прорывы и удары со средней дистанции

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
0
6
В среднем за матч
0
6:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  6:0
Лига Европы, 1 раунд
Шахтер
6 : 0
10.07.2025
Ильвес

Прогноз на матч «Шахтeр» – «Ильвес»

Матч обещает быть открытым и насыщенным голевыми моментами. Оба клуба результативны, при этом «Шахтeр» более организован в защите, что даeт преимущество. «Ильвес» традиционно играет смело и стабильно забивает, но даeт много пространства. На нейтральном поле обе команды получат шанс отличиться, но решающим станет класс игры «Шахтeра» в завершении.Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Шахтeра».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Шахтeра» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа «Шахтeра» – коэффициент 2.15

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Шахтёра»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Ильвес Шахтер
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