Товарищеская встреча в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Сьоном» – это проверка готовности к сезону. Петербуржцы стабильно забивают и почти не пропускают. У швейцарцев игра более нестабильна: команда регулярно даeт сбои в обороне, но нередко отвечает голами.

«Зенит»

Команда Сергея Семака забивает в каждом из последних 10 товарищеских матчей, в среднем – 2 мяча за игру. В последних пяти играх пропущено всего два гола, трижды сыграно на ноль. Даже несмотря на поражение от «Балтики», «Зенит» остаeтся сильным клубом на своeм поле.

«Сьон»

Швейцарцы выиграли два последних матча, но в целом играют нестабильно. За 12 последних встреч команда пропускала в 10, а в среднем за 5 последних – 1 гол за игру. Забивают регулярно, но редко более одного мяча.

Прогноз на матч

«Зенит» заметно стабильнее и сильнее организован. При домашней поддержке россияне должны доминировать, но «Сьон» способен огрызнуться. Ожидаем результативный матч.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«Зенит» забивает в 10 матчах подряд

средняя результативность команд – 3.2 гола на двоих

у «Сьона» 10 пропущенных в 12 играх

Рекомендация: ставка на тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.76