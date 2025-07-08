Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ПСЖ» – «Реал»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки

08 июля 2025 9:13
ПСЖ - Реал
09 июл. 2025, среда 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа ПСЖ с форой (0)
Сделать ставку

В полуфинале Клубного чемпионата мира в Нью-Джерси встречаются две команды, уверенно прошедшие плей-офф. «ПСЖ» впечатляет: 3 победы подряд без пропущенных мячей и 8 голов в ворота «Интера», «Баварии» и «Сиэтла». «Реал» прошeл «Ювентус» и «Боруссию Д», но почти в каждом матче пропускает. У команды Анчелотти сильная атака, но оборона под нагрузкой выглядит нестабильно.

«ПСЖ»

Парижане выдали мощную серию, выиграв 3 последних матча турнира с общим счeтом 8:0. Команда надeжна в обороне (1 пропущенный мяч за 5 матчей) и регулярно забивает (12 голов). Уверенность добавляют победы над сильными соперниками – «Баварией» и «Интером».

«Реал»

Мадридцы показывают атакующий футбол: 11 голов в 5 матчах, забивают в 15 встречах подряд. Однако защита допускает моменты – 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Победа над «Боруссией Д» далась с трудом (3:2), что подчeркивает уязвимость при прессинге.

Прогноз на матч

И «ПСЖ», и «Реал» в отличной форме, но парижане надeжнее в защите и опасны в позиционном нападении. Ставка на их непоражение выглядит обоснованной.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «ПСЖ» не пропускает в 3 последних матчах турнира
  • средняя результативность 2.4 у «ПСЖ», 2.2 у «Реала»
  • оборона «Реала» уязвима: 4 пропущенных в 5 матчах

Рекомендация: ставка на победу ПСЖ с форой (0) – коэффициент 1.82

1.82
Победа ПСЖ с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Клубный чемпионат мира Реал ПСЖ
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 