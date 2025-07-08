В полуфинале Клубного чемпионата мира в Нью-Джерси встречаются две команды, уверенно прошедшие плей-офф. «ПСЖ» впечатляет: 3 победы подряд без пропущенных мячей и 8 голов в ворота «Интера», «Баварии» и «Сиэтла». «Реал» прошeл «Ювентус» и «Боруссию Д», но почти в каждом матче пропускает. У команды Анчелотти сильная атака, но оборона под нагрузкой выглядит нестабильно.

«ПСЖ»

Парижане выдали мощную серию, выиграв 3 последних матча турнира с общим счeтом 8:0. Команда надeжна в обороне (1 пропущенный мяч за 5 матчей) и регулярно забивает (12 голов). Уверенность добавляют победы над сильными соперниками – «Баварией» и «Интером».

«Реал»

Мадридцы показывают атакующий футбол: 11 голов в 5 матчах, забивают в 15 встречах подряд. Однако защита допускает моменты – 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Победа над «Боруссией Д» далась с трудом (3:2), что подчeркивает уязвимость при прессинге.

Прогноз на матч

И «ПСЖ», и «Реал» в отличной форме, но парижане надeжнее в защите и опасны в позиционном нападении. Ставка на их непоражение выглядит обоснованной.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«ПСЖ» не пропускает в 3 последних матчах турнира

средняя результативность 2.4 у «ПСЖ», 2.2 у «Реала»

оборона «Реала» уязвима: 4 пропущенных в 5 матчах

Рекомендация: ставка на победу ПСЖ с форой (0) – коэффициент 1.82