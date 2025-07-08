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Прогноз на точный счёт матча «Зенит» – «Сьон»: Товарищеский матч, 9 июля 2025

08 июля 2025 8:00
Зенит - Сьон
09 июл. 2025, среда 19:00 | Товарищеские матчи
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита»
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9 июля в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Газпром Арена» «Зенит» проведeт очередной летний товарищеский матч против швейцарского «Сьона». Обе команды продолжают подготовку к сезону, и в этом матче важно не только обкатать состав, но и сохранить уверенность в результате.

«Зенит»

Петербуржцы подходят к игре после неожиданного поражения от «Балтики» (1:2), однако до этого одержали три уверенные победы подряд – над «Динамо Махачкала» (2:0), «Црвеной Звездой» (3:0) и «Ахматом» (3:0). В последних пяти матчах «Зенит» забил 10 мячей (в среднем 2.0 за игру) и пропустил лишь 2 (0.4 в среднем). Команда традиционно активно действует в атаке, особенно дома – не проигрывает в 13 из 15 последних встреч на своей арене. В последних 10 товарищеских матчах клуб стабильно забивает, что подтверждает высокий атакующий потенциал даже в экспериментальных составах.

«Сьон»

«Сьон» завершил сезон в Суперлиге Швейцарии серией ничьих и побед и в последнем спарринге обыграл «Ксамакс» со счeтом 2:0. За последние пять матчей команда забила 6 голов и пропустила 5 – 1.2 и 1.0 в среднем соответственно. Однако оборона «Сьона» остаeтся уязвимой – команда пропускает в 10 из 12 последних встреч. При этом «Сьон» неплохо смотрится в атаке: забивает в пяти из семи последних матчей, действуя преимущественно через фланги и стандарты. Но на фоне организованной обороны «Зенита» реализовать эти подходы будет сложно.

Факты о командах:

«Зенит»

  • Забивает в 10 матчах подряд в товарищеских играх
  • В последних 5 матчах: 10 голов, 2 пропущенных
  • Не проигрывает в 13 из 15 домашних встреч
  • Средние показатели: 2.0 забитых, 0.4 пропущенных

«Сьон»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 10 из 12 последних игр
  • В последних 5 матчах: 6 голов, 5 пропущенных
  • Средние показатели: 1.2 забитых, 1.0 пропущенных

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
6
Забитых мячей
5
3
В среднем за матч
2.5
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:2
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 2
09.07.2025
Сьон
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
06.07.2016
Сьон

Прогноз на матч «Зенит» – «Сьон»

Несмотря на статус товарищеского матча, «Зенит» будет стремиться к победе перед родными трибунами. Команда демонстрирует высокую эффективность как в атаке, так и в обороне, особенно на своeм поле. «Сьон» способен забить, но пропускает почти в каждой игре, особенно против соперников более высокого уровня. «Зенит» должен контролировать игру и добиться уверенного результата.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенита».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зенита» – коэффициент 5.80
  • Победа «Зенита» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенита»
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи Сьон Зенит
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