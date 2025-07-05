На «Городском стадионе» сойдутся команды, находящиеся на разных полюсах формы. «Арсенал Дзержинск» идeт в серии из четырeх побед и уверенно набирает очки, поднявшись на 9 место. В то время как «Нафтан» продолжает борьбу за выживание, не выигрывая уже семь матчей подряд.

«Арсенал Дзержинск»

Команда набрала отличный ход, победив в четырeх последних турах. В этих встречах «Арсенал Дзержинск» забил 10 голов и пропустил лишь 2, показывая качественный баланс между атакой и обороной. Юрий Ловец с 4 мячами остаeтся главным оружием в атаке. Средняя результативность – 2.0 гола за игру – внушает доверие перед встречей с аутсайдером.

«Нафтан»

Коллектив из Новополоцка продолжает буксовать: 7 матчей без побед, слабая результативность и хрупкая оборона. В пяти последних матчах команда пропустила 8 голов при всего трeх забитых. Проблемы в защите и дефицит креативных решений впереди делают шансы «Нафтана» в Дзержинске минимальными.

Прогноз на матч

«Арсенал Дзержинск» сейчас на пике формы, и домашняя поддержка лишь усилит шансы на пятый успех подряд. «Нафтан» нестабилен, слабо действует в атаке и регулярно допускает ошибки в обороне. Учитывая текущую динамику, преимущество хозяев очевидно.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

у «Арсенала» серия из 4 побед и результативная игра (в среднем 2 гола за матч);

«Нафтан» не выигрывает 7 матчей и пропускает в каждом;

текущая форма и мотивация «Арсенала» значительно выше.

Рекомендация: ставка на победу «Арсенала Дзержинск» – коэффициент 1.77.