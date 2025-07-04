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БАТЭ – «Минск»: прогноз на матч 5 июля с 60% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:37
БАТЭ - Минск
05 июл. 2025, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.80
Ставка на обе забьют
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В 15 туре Высшей лиги Беларуси встречаются две команды с разной турнирной ситуацией. БАТЭ занимает 12 место и не выигрывает уже в 7 матчах подряд, в то время как «Минск» идет 8-м, но тоже не может победить в последних играх. Несмотря на это, обе команды регулярно забивают.

БАТЭ

Команда не выигрывает в 7 матчах подряд, но в последних 10 играх стабильно забивает (в среднем 1 гол за игру). Оборона подводит: 13 пропущенных за 5 матчей. Однако домашняя арена может стать их преимуществом.

«Минск»

«Минск» забивает в 5 последних матчах, но также часто пропускает. В последних 5 играх 9 голов пропущено, что говорит о слабой защите. Команда забивает в среднем 1 гол за матч и способна создать моменты в атаке, но часто допускает ошибки в обороне.

Прогноз на матч

БАТЭ не может победить в последних играх, но остаeтся доминирующей командой на домашнем стадионе. «Минск» также переживает трудности, но способен забить. Ожидаем равную игру с возможными голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

  • БАТЭ не выигрывает в 7 последних матчах, но стабильно забивает;
  • «Минск» забивает в последних 5 играх, но не может держать оборону;
  • обе команды пропускают в последних матчах, что обещает результативный матч.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.80

1.80
Ставка на обе забьют
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Минск БАТЭ
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