В 15 туре Высшей лиги Беларуси встречаются две команды с разной турнирной ситуацией. БАТЭ занимает 12 место и не выигрывает уже в 7 матчах подряд, в то время как «Минск» идет 8-м, но тоже не может победить в последних играх. Несмотря на это, обе команды регулярно забивают.

БАТЭ

Команда не выигрывает в 7 матчах подряд, но в последних 10 играх стабильно забивает (в среднем 1 гол за игру). Оборона подводит: 13 пропущенных за 5 матчей. Однако домашняя арена может стать их преимуществом.

«Минск»

«Минск» забивает в 5 последних матчах, но также часто пропускает. В последних 5 играх 9 голов пропущено, что говорит о слабой защите. Команда забивает в среднем 1 гол за матч и способна создать моменты в атаке, но часто допускает ошибки в обороне.

Прогноз на матч

БАТЭ не может победить в последних играх, но остаeтся доминирующей командой на домашнем стадионе. «Минск» также переживает трудности, но способен забить. Ожидаем равную игру с возможными голами с обеих сторон.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

БАТЭ не выигрывает в 7 последних матчах, но стабильно забивает;

«Минск» забивает в последних 5 играх, но не может держать оборону;

обе команды пропускают в последних матчах, что обещает результативный матч.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.80