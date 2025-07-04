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«Славия-Мозырь» – «Витебск»: прогноз на матч 5 июля с 60% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 11:39
Славия-Мозырь - Витебск
05 июл. 2025, суббота 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.85
Победа «Славии-Мозырь»
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В 15 туре Высшей лиги Беларуси встречаются две команды с разной турнирной мотивацией. «Славия Мозырь» борется за высокие позиции в таблице, находясь на 3 месте, в то время как «Витебск» занимают 10 место и испытывает трудности в атаке.

«Славия Мозырь»

Команда не проигрывает в последних 6 матчах и продолжает стабильно забивать. За 5 последних встреч «Славия» забила 7 голов, но также пропустила 4. В атаке выделяется Андрей Соловей с 7 мячами. Несмотря на хорошие результаты, команда допускает ошибки в обороне, что может повлиять на итоговый счeт.

«Витебск»

«Витебск» забивает мало – 5 голов за 5 матчей. Тем не менее, команда способна защищаться на хорошем уровне, пропустив всего 9 мячей в последних 5 играх. В атаке наибольшую угрозу представляет Александр Ксенофонтов, лучший бомбардир с 6 голами.

Прогноз на матч

«Славия Мозырь» идeт фаворитом встречи, так как команда стабильно забивает и занимает более высокое место в таблице. В то же время, «Витебск» имеет сильную оборону, но недостаточно атакующих моментов, чтобы создать серьeзную угрозу.

Вероятность захода – около 60%, потому что:

  • «Славия Мозырь» не проигрывает в 6 последних матчах;
  • «Витебск» забивает мало, что затрудняет шансы на победу в атаке;
  • личные встречи в пользу «Славия», которая забивает в большинстве матчей против «Витебска».

Рекомендация: ставка на победу «Славия Мозырь» с коэффициентом 1.85

1.85
Победа «Славии-Мозырь»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Витебск Славия-Мозырь
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