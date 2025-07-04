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«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз на матч 5 июля с 63% вероятностью захода ставки

04 июля 2025 10:04
ПСЖ - Бавария
05 июл. 2025, суббота 19:00 | Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
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1.90
Ставка на обе забьют
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В 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Орландо встретятся две из самых результативных команд турнира. ПСЖ, несмотря на пару поражений в последних играх, остаeтся сильным соперником, а «Бавария» продолжает показывать отличную игру в атаке, победив «Фламенго» в предыдущем туре.

«ПСЖ»

Команда демонстрирует отличную форму в атаке, забивая в среднем 3 гола за игру. В последних 5 матчах ПСЖ забил 15 мячей, пропустив только один. Особенно ярким был матч против «Интер Майами», где французский клуб уверенно победил 4:0.

«Бавария»

Немцы поражают своей результативностью, забивая 20 голов в последних 5 играх. Оборона иногда допускает ошибки (пропущено 4 гола), но в атаке «Бавария» почти не останавливается, а игра с «Фламенго» завершилась убедительным счeтом 4:2. Команда забивает в 20 из 22 последних матчей.

Прогноз на матч

Обе команды имеют отличную результативность, и матч, скорее всего, будет атакующим. «Бавария» в последние годы выиграла все личные встречи с ПСЖ, но с учeтом текущей формы французов, а также их домашнего поля, матч обещает быть непредсказуемым.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

  • «Бавария» забивает в среднем 4 гола за игру в последних матчах;
  • «ПСЖ» не пропустил в 4 из 5 последних игр;
  • обе команды играют результативно, и матч может закончиться с множеством голов.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.90

1.90
Ставка на обе забьют
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Бавария ПСЖ
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