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«Астана» – «Кызыл-Жар»: прогноз на матч 29 июня с 70% вероятностью захода ставки

28 июня 2025 12:23
Астана - Кызыл-Жар
29 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1.60
победа «Астаны» – коэффициент 1.60
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В центральной встрече тура лидер чемпионата «Астана» принимает «Кызыл-Жар». Столичный клуб выиграл 5 матчей подряд, демонстрируя лучшую атаку в лиге – 29 голов за 14 туров. В последней игре команда уверенно разобралась с «Актобе», доказав статус претендента на титул. «Кызыл-Жар» же не может победить 6 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. Гостям предстоит сложнейший выезд на арену клуба, который забивает в каждом туре с начала сезона.

«Астана»

Команда идeт первой с 33 очками, имеет самую мощную атаку и лучшую разницу мячей (+17). В последних пяти турах забито 14 мячей, средний показатель – 2.8 за игру. Томасов – ключевая фигура в нападении. Оборона также надeжна: лишь 4 пропущенных мяча за 5 матчей. «Астана» доминирует и по игровым показателям, и по результатам.

«Кызыл-Жар»

Коллектив из Петропавловска откатился на 8-е место. За последние пять матчей команда набрала только 2 очка. В атаке проблемы с завершением, в защите – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок. Средняя результативность – менее одного гола за игру. Команда устала и показывает спад.

Прогноз на матч

Учитывая разницу в классе и форме команд, «Астана» должна уверенно брать три очка. «Кызыл-Жар» редко создаeт угрозу в гостях, а против лидера чемпионата этого может быть недостаточно даже для гола.

Вероятность захода – около 70%, потому что:

  • «Астана» забивает в каждом матче сезона и лидирует по результативности;
  • «Кызыл-Жар» не побеждает в 6 матчах подряд и часто пропускает;
  • разница в качестве атакующих действий слишком велика.

Рекомендация: ставка на победу «Астаны» – коэффициент 1.60

1.60
победа «Астаны» – коэффициент 1.60
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Астана
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