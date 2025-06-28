В рамках 14-го тура казахстанской Премьер-лиги в Шымкенте состоится важный матч для обоих участников гонки за верхние позиции. «Ордабасы» после нестабильного периода начал набирать очки и не проигрывает в трeх турах подряд. Победа над «Окжетпесом» на выезде укрепила команду в середине таблицы. «Кайрат» уверенно держится на втором месте, стабильно забивает и набрал 30 очков за 14 туров. Команда идeт без поражений в трeх турах и показывает зрелую игру в атаке. На фоне текущей формы встреча обещает быть напряжeнной, но с ощутимым преимуществом гостей.

«Ордабасы»

Коллектив из Шымкента занимает седьмую строчку и набрал 19 очков после 12 матчей. В последних пяти турах команда забила 4 мяча, пропустив столько же. Средняя результативность скромная – 0.8 гола за игру. Команда делает ставку на аккуратный контроль и плотную игру в центре поля. Форвард Эвертон – главный атакующий актив, но стабильности в реализации моментов «Ордабасы» всe ещe не хватает.

«Кайрат»

Алматинский клуб на ходу: забивает в четырeх матчах подряд, а в последних пяти турах отличился 6 раз. При этом оборона пропускает регулярно – 6 мячей за тот же период. Успех команды строится на эффективности в завершающей стадии и лидерстве Дастана Сатпаева, забившего 9 голов за сезон. Выездная статистика также внушает уверенность – команда редко уходит с поля без голов.

Прогноз на матч

Форма «Кайрата» выглядит стабильнее: команда атакует опаснее, играет смелее и лучше реализует моменты. При этом оборона «Ордабасы» способна сдерживать давление, особенно на домашнем стадионе, но по ходу матча вероятность ошибки выше. «Кайрат» имеет все шансы увезти три очка, хотя лeгкой прогулки не будет.

Вероятность захода – около 64%, потому что:

«Кайрат» стабильно набирает очки и забивает в 4 матчах подряд;

атакующая мощь гостей выше, чем у «Ордабасы»;

«Ордабасы» часто теряет инициативу после пропущенного мяча.

Рекомендация: ставка на победу «Кайрата» – коэффициент 2.20