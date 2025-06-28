В 14-м туре казахстанской Премьер-лиги «Тобол» примет «Женис» в Костанае. Обе команды провели поединок между собой совсем недавно – в Кубке, и тогда сильнее оказался «Тобол» (2:1). В чемпионате хозяева уверенно идут в тройке лидеров, а гости набрали ход и не проигрывают три тура подряд. «Женис» прибавил в атаке, но играет с риском в обороне – это может быть решающим фактором против одного из самых результативных клубов сезона.

«Тобол»

Клуб идeт третьим, имеет 27 очков после 12 туров и не проигрывает восемь матчей подряд. За пять последних туров команда забила 12 голов, а всего не уходила с поля без мяча в 13 матчах подряд. Оборона также стабильна – в среднем 0.8 пропущенных за игру.

«Женис»

Команда расположилась на девятой позиции и демонстрирует положительную динамику: 9 очков за последние четыре тура, при этом 9 голов за пять матчей. Однако и оборона нестабильна – 8 пропущенных за тот же период. Последняя встреча с «Тоболом» в Кубке показала разницу в классе.

Прогноз на матч

Форма «Тобола», домашний статус и мощная атака дают преимущество хозяевам, особенно на фоне уязвимой обороны соперника.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«Тобол» не проигрывает 8 матчей подряд и стабильно забивает;

«Женис» уязвим в защите (1.6 пропущенных за матч);

свежая победа «Тобола» в очной кубковой игре.

Рекомендация: ставка на победу «Тобола» – коэффициент 1.70