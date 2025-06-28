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«Нафтан» – БАТЭ: прогноз на матч 29 июня с 68% вероятностью захода ставки

28 июня 2025 11:41
Нафтан - БАТЭ
29 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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1.68
Ставка на победу БАТЭ – коэффициент 1.68
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14-й тур чемпионата Беларуси сведeт на поле две команды, которые находятся в затяжном игровом кризисе. «Нафтан» проиграл шесть матчей подряд и находится на грани зоны вылета. БАТЭ также не выигрывает на протяжении шести туров, но регулярно забивает и набирает очки в ничьих. Исторически БАТЭ увереннее чувствует себя в этом противостоянии – 8 матчей из 10 последних завершились для них без поражений.

«Нафтан»

Клуб занимает 14-е место с 10 очками и демонстрирует одни из худших цифр в атаке – всего 1 забитый мяч за последние 5 матчей и средняя результативность 0.2 гола за игру. Команда забивала в трeх последних матчах, но все они завершились поражениями. Проблемы сохраняются и в обороне: 8 пропущенных за 5 туров, регулярные провалы во втором тайме.

БАТЭ

Команда на 11-й строчке с 15 очками. Несмотря на отсутствие побед, БАТЭ стабильно забивает – 9 матчей подряд с голами. В пяти последних играх – 7 мячей, но оборона остаeтся нестабильной: 13 пропущенных. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет рассчитывать на очки даже в нынешней форме.

Прогноз на матч

Обе команды в плохой форме, но у БАТЭ есть атакующие ресурсы и стабильность в создании моментов. На фоне проблем «Нафтана» этого может быть достаточно для победы.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • «Нафтан» проиграл 6 матчей подряд и почти не забивает;
  • БАТЭ стабильно реализует моменты;
  • личные встречи – в пользу гостей.

Рекомендация: ставка на победу БАТЭ – коэффициент 1.68

1.68
Ставка на победу БАТЭ – коэффициент 1.68
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Нафтан
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