14-й тур чемпионата Беларуси сведeт на поле две команды, которые находятся в затяжном игровом кризисе. «Нафтан» проиграл шесть матчей подряд и находится на грани зоны вылета. БАТЭ также не выигрывает на протяжении шести туров, но регулярно забивает и набирает очки в ничьих. Исторически БАТЭ увереннее чувствует себя в этом противостоянии – 8 матчей из 10 последних завершились для них без поражений.

«Нафтан»

Клуб занимает 14-е место с 10 очками и демонстрирует одни из худших цифр в атаке – всего 1 забитый мяч за последние 5 матчей и средняя результативность 0.2 гола за игру. Команда забивала в трeх последних матчах, но все они завершились поражениями. Проблемы сохраняются и в обороне: 8 пропущенных за 5 туров, регулярные провалы во втором тайме.

БАТЭ

Команда на 11-й строчке с 15 очками. Несмотря на отсутствие побед, БАТЭ стабильно забивает – 9 матчей подряд с голами. В пяти последних играх – 7 мячей, но оборона остаeтся нестабильной: 13 пропущенных. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет рассчитывать на очки даже в нынешней форме.

Прогноз на матч

Обе команды в плохой форме, но у БАТЭ есть атакующие ресурсы и стабильность в создании моментов. На фоне проблем «Нафтана» этого может быть достаточно для победы.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

«Нафтан» проиграл 6 матчей подряд и почти не забивает;

БАТЭ стабильно реализует моменты;

личные встречи – в пользу гостей.

Рекомендация: ставка на победу БАТЭ – коэффициент 1.68