В 14 туре Премьер-лиги Казахстана «Кайсар» на своeм поле принимает набравший форму «Елимай». Обе команды показывают неплохие результаты в атаке, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Ожидается достаточно равный и плотный матч с возможным обменом голами.

«Кайсар»

Хозяева занимают 10 место в таблице и уже три тура подряд играют вничью. Несмотря на нестабильность, команда Айбара Жаксылыкова демонстрирует результативность: в последних шести матчах «Кайсар» неизменно забивал, а в пяти крайних турах набрал семь мячей. Средняя результативность – 1.4 гола за игру. Однако оборона нестабильна – команда пропускает в четырeх турах подряд, в среднем – один мяч за игру. Очевидно, что команда предпочитает играть первым номером дома, где она чувствует себя комфортно.

«Елимай»

Команда из Семипалатинска уверенно закрепилась в верхней части таблицы (5 место), но не может похвастаться стабильной обороной. В последних четырeх матчах «Елимай» пропускал неизменно, а общее число пропущенных за 5 туров – пять. Атакующая линия с Меме Фессу во главе стабильно приносит результат – команда забивает в трeх матчах подряд, в среднем – 1 мяч за игру. На выезде «Елимай» действует прагматично: избегает риска, часто играет на результат, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных игр.

Факты о командах

«Кайсар»

Три ничьих подряд в чемпионате

Забивает в 6 последних матчах

В среднем 1.4 гола за игру (последние 5 туров)

Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Елимай»

Не проигрывает в 5 из 7 выездных игр

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.0 гола за матч в атаке и столько же в защите (5 последних игр)

Забивает в 3 последних турах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Елимай»

Команды демонстрируют идентичные показатели как по забитым, так и по пропущенным мячам. «Кайсар» регулярно играет на результат дома, а «Елимай» умеет цепляться за очки на выезде. Ввиду статистики и формы, наиболее логичным выглядит вариант с равным счeтом и обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: