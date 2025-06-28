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Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Елимай»: Премьер-лига Казахстана, 29 июня 2025

28 июня 2025 9:48
Кайсар - Елимай
29 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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5.50
Точный счёт 1:1
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В 14 туре Премьер-лиги Казахстана «Кайсар» на своeм поле принимает набравший форму «Елимай». Обе команды показывают неплохие результаты в атаке, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Ожидается достаточно равный и плотный матч с возможным обменом голами.

«Кайсар»

Хозяева занимают 10 место в таблице и уже три тура подряд играют вничью. Несмотря на нестабильность, команда Айбара Жаксылыкова демонстрирует результативность: в последних шести матчах «Кайсар» неизменно забивал, а в пяти крайних турах набрал семь мячей. Средняя результативность – 1.4 гола за игру. Однако оборона нестабильна – команда пропускает в четырeх турах подряд, в среднем – один мяч за игру. Очевидно, что команда предпочитает играть первым номером дома, где она чувствует себя комфортно.

«Елимай»

Команда из Семипалатинска уверенно закрепилась в верхней части таблицы (5 место), но не может похвастаться стабильной обороной. В последних четырeх матчах «Елимай» пропускал неизменно, а общее число пропущенных за 5 туров – пять. Атакующая линия с Меме Фессу во главе стабильно приносит результат – команда забивает в трeх матчах подряд, в среднем – 1 мяч за игру. На выезде «Елимай» действует прагматично: избегает риска, часто играет на результат, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных игр.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Три ничьих подряд в чемпионате

  • Забивает в 6 последних матчах

  • В среднем 1.4 гола за игру (последние 5 туров)

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

«Елимай»

  • Не проигрывает в 5 из 7 выездных игр
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.0 гола за матч в атаке и столько же в защите (5 последних игр)
  • Забивает в 3 последних турах

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
4
0.67
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Елимай
2 : 0
09.03.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар

Прогноз на матч «Кайсар» – «Елимай»

Команды демонстрируют идентичные показатели как по забитым, так и по пропущенным мячам. «Кайсар» регулярно играет на результат дома, а «Елимай» умеет цепляться за очки на выезде. Ввиду статистики и формы, наиболее логичным выглядит вариант с равным счeтом и обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Ничья – коэффициент 3.00

5.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайсар
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