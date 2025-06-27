28 июня на стадионе «Мунайши» в Атырау состоится матч 14-го тура казахстанской Премьер-лиги. Хозяева продолжают находиться в глубоком кризисе, замыкая турнирную таблицу, тогда как «Окжетпес» входит в группу команд, претендующих на зону еврокубков. Однако и гости не без проблем – особенно в обороне, что делает эту встречу важной для обеих сторон и потенциально результативной.

«Атырау»

Команда проводит один из самых слабых сезонов за последние годы. После 15 туров в активе всего 4 очка и 14-е, последнее место. «Атырау» проигрывает 13 матчей подряд в чемпионате, пропуская в каждом из них. Более того, за последние 5 туров команда пропустила 11 мячей (2.20 в среднем), а забила лишь один – в среднем 0.20 гола за игру. Тем не менее, в последних трeх турах команда хотя бы раз отличалась, что говорит о проблесках в атакующих действиях. Лидером остаeтся Мирам Сапанов, но поддержки в атаке он получает крайне мало.

«Окжетпес»

Команда из Кокшетау занимает 6-е место с 20 очками после 13 туров. При этом оборона испытывает серьeзные трудности – 10 пропущенных мячей за 5 последних игр, но атака действует эффективно: также 10 голов за тот же отрезок. В атаке выделяется Даурен Жумат, оформивший 7 голов в 14 матчах. «Окжетпес» не отличается стабильностью, но умеет использовать слабости соперников. В гостях команда набрала очки в 5 из 7 последних выездных встреч, что добавляет уверенности в преддверии игры с аутсайдером.

Факты о командах:

«Атырау»

Проигрывает 13 матчей подряд

В среднем 0.20 гола за игру в атаке, 2.20 – в защите (5 последних матчей)

Пропускает в 17 матчах подряд, забивает в 3 последних

«Окжетпес»

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите (5 последних игр)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 5 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Атырау» – «Окжетпес»

«Атырау» продолжает оставаться самой слабой командой чемпионата, но в последних турах начал забивать, что может привести к голу и в этом матче. Однако слабая оборона вряд ли справится с активной атакой «Окжетпеса», где особенно опасен Жумат. При этом сами гости нестабильны сзади, и даже аутсайдер способен воспользоваться их ошибками. Матч вполне может завершиться результативной победой гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки: