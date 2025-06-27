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Прогноз на точный счет матча «Атырау» – «Окжетпес»: Премьер-лига Казахстана, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:25
Атырау - Окжетпес
28 июн. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Окжетпеса»
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28 июня на стадионе «Мунайши» в Атырау состоится матч 14-го тура казахстанской Премьер-лиги. Хозяева продолжают находиться в глубоком кризисе, замыкая турнирную таблицу, тогда как «Окжетпес» входит в группу команд, претендующих на зону еврокубков. Однако и гости не без проблем – особенно в обороне, что делает эту встречу важной для обеих сторон и потенциально результативной.

«Атырау»

Команда проводит один из самых слабых сезонов за последние годы. После 15 туров в активе всего 4 очка и 14-е, последнее место. «Атырау» проигрывает 13 матчей подряд в чемпионате, пропуская в каждом из них. Более того, за последние 5 туров команда пропустила 11 мячей (2.20 в среднем), а забила лишь один – в среднем 0.20 гола за игру. Тем не менее, в последних трeх турах команда хотя бы раз отличалась, что говорит о проблесках в атакующих действиях. Лидером остаeтся Мирам Сапанов, но поддержки в атаке он получает крайне мало.

«Окжетпес»

Команда из Кокшетау занимает 6-е место с 20 очками после 13 туров. При этом оборона испытывает серьeзные трудности – 10 пропущенных мячей за 5 последних игр, но атака действует эффективно: также 10 голов за тот же отрезок. В атаке выделяется Даурен Жумат, оформивший 7 голов в 14 матчах. «Окжетпес» не отличается стабильностью, но умеет использовать слабости соперников. В гостях команда набрала очки в 5 из 7 последних выездных встреч, что добавляет уверенности в преддверии игры с аутсайдером.

Факты о командах:

«Атырау»

  • Проигрывает 13 матчей подряд
  • В среднем 0.20 гола за игру в атаке, 2.20 – в защите (5 последних матчей)
  • Пропускает в 17 матчах подряд, забивает в 3 последних

«Окжетпес»

  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите (5 последних игр)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

Личные встречи
43% (6)
14% (2)
43% (6)
15
Забитых мячей
21
1.07
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
0 : 0
24.09.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Атырау
0 : 4
02.04.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Окжетпес
3 : 0
30.06.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
1 : 2
20.04.2019
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Окжетпес
1 : 2
24.09.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
2 : 1
26.07.2017
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес
1 : 0
01.07.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Атырау
2 : 1
11.06.2016
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 0
13.04.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Окжетпес
2 : 2
28.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Атырау
2 : 1
19.04.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Атырау
1 : 0
29.07.2012
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 2
15.04.2012
Атырау
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Прогноз на матч «Атырау» – «Окжетпес»

«Атырау» продолжает оставаться самой слабой командой чемпионата, но в последних турах начал забивать, что может привести к голу и в этом матче. Однако слабая оборона вряд ли справится с активной атакой «Окжетпеса», где особенно опасен Жумат. При этом сами гости нестабильны сзади, и даже аутсайдер способен воспользоваться их ошибками. Матч вполне может завершиться результативной победой гостей с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Окжетпеса» – коэффициент 6.10
  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Окжетпеса» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Окжетпеса»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Атырау
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