28 июня на стадионе Metallurg состоится матч 14-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют признаки оживления. «Улытау» не проигрывает четыре матча подряд, а «Жетысу» – пусть и без побед, но забивает стабильно в каждой из последних игр. Матч важен для обоих клубов с точки зрения борьбы за выживание и может получиться напряжeнным.

«Улытау»

Команда из Жезказгана постепенно находит баланс в игре. После серии неудач «Улытау» выдал четырeхматчевую серию без поражений, при этом трижды победив. Команда надeжна в обороне – только 4 пропущенных гола за 5 последних матчей (0.80 в среднем), и стабильно забивает – 5 мячей за этот же отрезок. Лидер атаки – Жасулан Молдакараев, у него 3 мяча в 11 играх. Особенно уверенно клуб выглядит в домашних играх, где набирает основную часть очков. Ставка делается на дисциплину в обороне и быстрые вертикальные атаки.

«Жетысу»

Гости из Талдыкоргана продолжают оставаться в зоне вылета (13-е место), но демонстрируют неплохие атакующие показатели. За последние 5 матчей команда забила 8 голов (1.60 за игру), однако пропустила аж 10 (2.00 за игру). Самая большая проблема – игра на выезде: «Жетысу» не выигрывает на чужом поле 15 матчей подряд. Несмотря на яркость впереди, оборона слишком уязвима, особенно в позиционной защите. Лучший бомбардир – Дмитрий Шмидт, у него 2 гола за 14 игр.

Факты о командах:

«Улытау»

Не проигрывает 4 матча подряд

В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних игр)

Забивает в 4 последних матчах

«Жетысу»

Не выигрывает в 15 последних матчах на выезде

В среднем 1.60 гола за игру в атаке, 2.00 – в защите (5 последних игр)

Забивает в 5 последних матчах, пропускает в каждом из них

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Жетысу 0 : 0 Улытау

Прогноз на матч «Улытау» – «Жетысу»

Сценарий встречи подсказывает: «Улытау» будет действовать аккуратно, стараясь контролировать темп и использовать слабости обороны соперника. «Жетысу» может создать моменты, но нестабильность в защите и выездная форма делают их уязвимыми. С учeтом текущей формы команд и результатов последних туров, логичным выглядит минимальная победа хозяев при обмене голами. Форма «Улытау» и домашняя статистика выглядят убедительнее.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Улытау».

Рекомендованные ставки: