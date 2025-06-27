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Прогноз на точный счет матча «Улытау» – «Жетысу»: Премьер-лига Казахстана, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:31
Улытау - Жетысу
28 июн. 2025, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Улытау»
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28 июня на стадионе Metallurg состоится матч 14-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Улытау» и «Жетысу». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют признаки оживления. «Улытау» не проигрывает четыре матча подряд, а «Жетысу» – пусть и без побед, но забивает стабильно в каждой из последних игр. Матч важен для обоих клубов с точки зрения борьбы за выживание и может получиться напряжeнным.

«Улытау»

Команда из Жезказгана постепенно находит баланс в игре. После серии неудач «Улытау» выдал четырeхматчевую серию без поражений, при этом трижды победив. Команда надeжна в обороне – только 4 пропущенных гола за 5 последних матчей (0.80 в среднем), и стабильно забивает – 5 мячей за этот же отрезок. Лидер атаки – Жасулан Молдакараев, у него 3 мяча в 11 играх. Особенно уверенно клуб выглядит в домашних играх, где набирает основную часть очков. Ставка делается на дисциплину в обороне и быстрые вертикальные атаки.

«Жетысу»

Гости из Талдыкоргана продолжают оставаться в зоне вылета (13-е место), но демонстрируют неплохие атакующие показатели. За последние 5 матчей команда забила 8 голов (1.60 за игру), однако пропустила аж 10 (2.00 за игру). Самая большая проблема – игра на выезде: «Жетысу» не выигрывает на чужом поле 15 матчей подряд. Несмотря на яркость впереди, оборона слишком уязвима, особенно в позиционной защите. Лучший бомбардир – Дмитрий Шмидт, у него 2 гола за 14 игр.

Факты о командах:

«Улытау»

  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 0.80 – в защите (5 последних игр)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Жетысу»

  • Не выигрывает в 15 последних матчах на выезде
  • В среднем 1.60 гола за игру в атаке, 2.00 – в защите (5 последних игр)
  • Забивает в 5 последних матчах, пропускает в каждом из них

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау

Прогноз на матч «Улытау» – «Жетысу»

Сценарий встречи подсказывает: «Улытау» будет действовать аккуратно, стараясь контролировать темп и использовать слабости обороны соперника. «Жетысу» может создать моменты, но нестабильность в защите и выездная форма делают их уязвимыми. С учeтом текущей формы команд и результатов последних туров, логичным выглядит минимальная победа хозяев при обмене голами. Форма «Улытау» и домашняя статистика выглядят убедительнее.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Улытау».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Улытау» – коэффициент 6.20
  • Победа «Улытау» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Улытау» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Улытау»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Улытау
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