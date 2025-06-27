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Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «МЛ Витебск»: Высшая лига Беларуси, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:26
Гомель - МЛ Витебск
28 июн. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «МЛ Витебска»
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28 июня на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси между местным «Гомелем» и лидером турнира – «МЛ Витебск». Обе команды проводят уверенный сезон, особенно гости, которые не знают поражений на протяжении всех 13 туров. Однако «Гомель» также показывает хорошую игру в защите и способен навязать борьбу даже фавориту чемпионата.

«Гомель»

Хозяева подходят к матчу, занимая восьмое место в таблице и имея в активе 18 очков. В последнем туре команда одержала важную выездную победу над «Динамо Брест» со счeтом 1:0, что стало третьим матчем за последние пять, в котором «Гомель» сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за пять последних туров команда забила 6 мячей и пропустила 3. Лидером атаки остаeтся Евгений Барсуков, на счету которого 4 гола. Основной акцент в игре – дисциплинированная оборона и быстрые атаки через фланги.

«МЛ Витебск»

Гости продолжают лидировать в чемпионате, набрав 33 очка после 13 туров. Команда не проигрывает с начала сезона и пропускает реже всех – всего два мяча в последних пяти турах. Кроме того, «МЛ Витебск» не пропускает в трeх матчах подряд и делает ставку на надeжность в защите и хладнокровную реализацию моментов. За тот же период команда забила 7 мячей – в среднем 1.4 за игру. Никита Глушков остаeтся главным снайпером коллектива с 5 голами в 12 матчах.

Факты о командах:

«Гомель»

  • Победа в последнем туре над «Динамо Брест»
  • В среднем 1.20 гола за игру в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 матчей)
  • Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних матчей

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает в 13 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (последние 5 матчей)
  • Не пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Гомель» – «МЛ Витебск»

Несмотря на разницу в турнирных позициях, игра обещает быть напряжeнной. «Гомель» редко уступает дома, надeжен в защите и не позволяет сопернику много создавать. «МЛ Витебск» действует прагматично, не давая соперникам шансов, но и не стремится к разгромам. В таких матчах многое решает первый гол. Ожидается осторожная игра, с минимумом моментов и упором на организацию. Победу с минимальным счeтом должен увезти лидер.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «МЛ Витебска» – коэффициент 6.00
  • Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 2.20
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «МЛ Витебска»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Гомель
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