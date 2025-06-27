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Прогноз на точный счет матча «Челябинск» – «Волгарь»: Вторая лига России, 28 июня 2025

27 июня 2025 10:50
Челябинск - Волгарь
28 июн. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
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5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
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28 июня в рамках 19-го тура Второй лиги А состоится матч между командами из верхней части таблицы – «Челябинск» принимает «Волгарь». Оба коллектива идут плотно в турнирной гонке, и очное противостояние приобретает особую важность с точки зрения борьбы за зону повышения. При этом форма команд говорит о возможной равной борьбе с шансами на результативный исход.

«Челябинск»

После 18 туров команда располагается на 6-м месте с 26 очками. В последних матчах «Челябинск» испытывает трудности с набором очков – три тура подряд без побед, при этом соперники были разного уровня. Но есть и позитив – команда забивает в четырeх матчах подряд, хотя и пропускает регулярно. В последних пяти встречах – 5 забитых и 7 пропущенных голов, что указывает на уязвимость обороны. Команда пытается играть первым номером дома, но под давлением теряет контроль. Явный плюс – стабильная реализация моментов и активность при стандартах.

«Волгарь»

Клуб из Астрахани в таблице выше на два места – 4-е, с 27 очками. «Волгарь» не проигрывает три матча подряд и, несмотря на не самую яркую игру в атаке, демонстрирует прагматичный стиль. За последние 5 матчей – 5 забитых и 5 пропущенных, с акцентом на надeжность и дисциплину в обороне. Команда часто использует позиционную оборону и пытается ловить соперника на ошибках. Показательна игра с «Родиной-2» (2:1), где удалось реализовать свои моменты при минимальном игровом преимуществе.

Факты о командах:

«Челябинск»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 1.40 – в защите (5 последних матчей)

«Волгарь»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру в атаке, 1.00 – в защите (5 последних матчей)
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
1.2
В среднем за матч
0.4
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Волгарь
1 : 1
24.06.2025
Челябинск
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2 : 0
01.06.2025
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Прогноз на матч «Челябинск» – «Волгарь»

Обе команды подбираются к матчу с сопоставимыми показателями и осторожной моделью игры. «Челябинск» чуть агрессивнее на своей половине, но нестабилен в защите. «Волгарь» более организован и хладнокровен, особенно в выездных встречах. Игра обещает быть сдержанной, с низкой результативностью, где один гол может решить исход. Учитывая равенство показателей, возможна минимальная победа хозяев при общем «низовом» сценарии.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Челябинска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Челябинска» – коэффициент 5.80
  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2.50
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Челябинска»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Челябинск
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