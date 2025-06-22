23 июня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Айном» в рамках второго тура Клубного чемпионата мира. Англичане начали турнир с уверенной победы над «Видадом» и сохраняют статус одного из главных фаворитов. У «Аль-Айна» – тяжeлое поражение от «Ювентуса», и теперь им предстоит сыграть против ещe более организованной команды. Ожидается матч с высоким контролем со стороны «Сити» и большими трудностями для арабского клуба в обороне.

«Манчестер Сити»

Чемпионы Англии демонстрируют привычную стабильность и мощь. Команда не проигрывает в четырeх матчах подряд и за это время пропустила лишь дважды. Подопечные Пепа Гвардиолы доминировали в первом туре над «Видадом», создав множество голевых моментов и завершив встречу победой 2:0.

Основные показатели перед матчем:

3 победы в последних 3 матчах

7 голов в 5 играх (1.4 в среднем)

всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей (0.4 в среднем)

«Сити» подходят к матчу в оптимальной форме, с прекрасно работающей обороной и уверенным контролем мяча.

«Аль-Айн»

Команда из ОАЭ начала турнир с тяжeлого поражения 0:5 от «Ювентуса». Несмотря на неплохую серию в национальном чемпионате, уровень соперников на КЧМ заметно выше. За последние пять матчей «Аль-Айн» забивал в среднем 1.2 гола, но и пропускал столько же. Проблемы в обороне особенно очевидны в матчах против топ-клубов.

Основные показатели перед матчем:

1 победа в 5 матчах

6 пропущенных мячей за 5 матчей (1.2 в среднем)

6 забитых голов за 5 матчей (1.2 в среднем)

«Аль-Айн» может рассчитывать на быстрые выпады, но справиться с темпом и техникой игроков «Сити» будет крайне сложно.

Ключевые факты перед матчем

«Манчестер Сити» побеждает в 3 последних матчах

«Аль-Айн» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, но уступил 0:5 в предыдущей игре

В последних 5 играх «Сити»: 7 забитых, 2 пропущенных (в среднем 1.4 и 0.4)

В последних 5 играх «Аль-Айна»: 6 забитых, 6 пропущенных (в среднем 1.2 и 1.2)

Прогноз на матч Манчестер Сити – Аль-Айн

Англичане подходят к матчу с ощутимым игровым и кадровым преимуществом. Гвардиола продолжает активно ротировать состав, сохраняя высокий уровень игры. «Аль-Айн» показал, что не готов к оппозиции топ-команд, уступив «Ювентусу» с крупным счeтом. В этой встрече можно ожидать уверенной победы «Сити» с преимуществом минимум в два мяча. Вероятен и сценарий, при котором англичане снова сохранят свои ворота сухими.

Рекомендованные ставки