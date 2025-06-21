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Прогноз на точный счёт матча Кюрасао – Канада: Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:00
Кюрасао - Канада
22 июн. 2025, воскресенье 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
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6.50
Точный счёт 1:3 в пользу Канады
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22 июня на арене Shell Energy Stadium состоится матч второго тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ между сборными Кюрасао и Канады. Обе команды стартовали с разных позиций: Кюрасао не смог обыграть Сальвадор, тогда как Канада мощно прошлась по Гондурасу, забив шесть безответных голов. В предстоящем матче Канада постарается досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, а Кюрасао будет бороться за шанс остаться в турнире.

Кюрасао

Несмотря на результативную игру в последних отборочных матчах, старт на Кубке КОНКАКАФ для Кюрасао выдался скомканным: 0:0 против слабого Сальвадора. Команда продемонстрировала дисциплину в обороне, но не смогла предложить острых решений в атаке. При этом в предыдущих пяти матчах Кюрасао забил 11 голов и пропустил всего 3, а средняя результативность составила 2.20 гола за игру. Против сильного соперника, каким является Канада, Кюрасао предстоит не только сыграть на удержание, но и находить возможности у чужих ворот, что может стать проблемой.

Канада

Сборная Канады после феерии с Гондурасом (6:0) подтвердила статус одного из фаворитов турнира. Команда Джесси Марша уверенно контролирует игру, создаeт моменты и грамотно действует в обороне. В последних пяти матчах Канада забила 12 голов и пропустила всего 3. Средняя результативность – 2.40 гола за матч, а оборона пропускает в среднем всего 0.60. Атака Канады сейчас находится в отличной форме: шесть разных игроков отличились в матче с Гондурасом, что говорит о вариативности игры в нападении.

Факты о командах

Кюрасао:

  • Без побед в 3 последних матчах Кубка КОНКАКАФ
  • 11 голов в 5 последних матчах (в среднем 2.20 за игру)
  • 3 пропущенных мяча за 5 игр (в среднем 0.60)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Канада:

  • Победа 6:0 над Гондурасом в первом туре
  • 12 голов в 5 последних матчах (в среднем 2.40 за игру)
  • Пропущено 3 мяча за 5 игр (в среднем 0.60)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч

Канада входит в этот матч с позиции явного фаворита. Команда показывает стабильную и зрелую игру на обоих концах поля. При этом Кюрасао – не самый удобный соперник, особенно учитывая их надeжную оборону и неплохую форму в последних играх за пределами Кубка КОНКАКАФ. Впрочем, класс и глубина состава канадцев, а также их готовность к решающим матчам, позволяют ожидать победы Канады. Однако Кюрасао способен поразить ворота соперника, особенно во втором тайме на фоне усталости.

Точный счeт: 1:3 в пользу Канады

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу Канады – коэффициент 6.50
  • Победа Канады с форой (-1.5) – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 1:3 в пользу Канады
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Автор: Миронов Николай
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