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«Бавария» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2025 с коэффициентом 1.85

20 июня 2025 11:30
Бавария - Бока Хуниорс
21 июн. 2025, суббота 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
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1.85
Победа «Баварии» с форой -1.5
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21 июня в рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира встретятся два противостоящих титулованных клуба: «Бавария», безусловный фаворит матча, и аргентинский клуб «Бока Хуниорс», который, несмотря на свои достижения, не выглядит соперником на одном уровне с немецким гигантом. Однако это не означает, что матч будет формальностью для «Баварии», так как в футболе всегда возможны сюрпризы.

«Бавария»

«Бавария» в последние несколько недель продолжает демонстрировать феноменальные результаты, с разгромными победами в Бундеслиге и Клубном чемпионате мира. В первом туре турнира «Бавария» разгромила «Окленд Сити» со счeтом 10:0, что сразу подтвердило их статус одного из фаворитов турнира.

Форма команды:

  • 4.40 гола за игру в последних 5 матчах;
  • 0.60 пропущенных гола за игру;
  • не пропускает в 3 последних матчах;
  • забивает в 18 последних матчах.

«Бавария» уверенно контролирует игру на протяжении всего сезона, а их нападение – одно из самых мощных в мире, что делает их опасным соперником для любого клуба, в том числе для «Бока Хуниорс». Атака и защита клуба демонстрируют потрясающее сочетание эффективности и стабильности, что должно сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс», хотя и является одним из ведущих клубов Южной Америки, в последние несколько месяцев не показывает стабильных результатов на международной арене. В первом туре Клубного чемпионата мира команда сыграла вничью 2:2 с «Бенфикой». В последние 5 играх «Бока Хуниорс» не может похвастаться высокой результативностью, что ещe раз подтверждает их слабую форму в атаке.

Форма команды:

  • 0.80 гола за игру в последних 5 матчах;
  • 1.20 пропущенных гола за игру;
  • забивает в 5 из 7 последних матчей.

Несмотря на это, «Бока Хуниорс» имеет свою тактическую силу и опыт, который позволяет им оказывать сопротивление даже таким грандам, как «Бавария». Однако для того, чтобы противостоять немецкому клубу, им предстоит совершить маленькое чудо.

Ключевые факты перед матчем

  • «Бавария» забивает в 18 матчах подряд.
  • В 5 последних матчах «Бавария» забивает в среднем 4.4 гола за игру.
  • «Бока Хуниорс» забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • «Бавария» не пропускает в 3 последних матчах.
  • «Бока Хуниорс» пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Анализ и прогноз

«Бавария» явно выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на приличное выступление «Бока Хуниорс» в первом туре, их атака не сравнится с результативностью и мощью «Баварии». Немцы будут доминировать в атаке и контролировать игру на протяжении всего матча. Несмотря на то, что «Бока Хуниорс» может оказать сопротивление в обороне, вряд ли им удастся избежать поражения от такого сильного соперника.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Баварии» с форой -1.5 – коэффициент 1.85

1.85
Победа «Баварии» с форой -1.5
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Автор: Гроховский Сергей
Клубный чемпионат мира Бока Хуниорс Бавария
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