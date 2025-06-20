На стадионе Хард Рок Стэдиум мюнхенская «Бавария» встретится с аргентинским грандом – «Бокой Хуниорс» во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Обе команды стартовали ярко: немцы уничтожили «Окленд Сити» 10:0, а аргентинцы сыграли зрелищную ничью с «Бенфикой» (2:2).

«Бавария»

Команда из Мюнхена демонстрирует форму, достойную фаворита всего турнира. В пяти последних матчах «Бавария» оформила 22 мяча – в среднем 4.4 за игру. Причeм три последних встречи завершились без пропущенных голов. Баварцы отличаются высокой интенсивностью, доминируют на мяче и подавляют соперника на всех участках поля. Поддержка флангов, креатив в центре и реализация моментов – всe на высоком уровне. Даже без учeта рекордной победы над «Окленд Сити», цифры остаются впечатляющими: 4:0 с «Хоффенхаймом» и 2:0 с «Боруссией М».

«Бока Хуниорс»

Команда из Буэнос-Айреса, напротив, находится в неустойчивой форме. За последние пять матчей в активе всего четыре забитых мяча и шесть пропущенных. В аргентинской Примере «Бока» буксует: проигрыш «Индепендьенте» (0:1), ничья с «Тигре» и нулевая ничья с «Ланусом». В атаке команде не хватает идей, а давление в защите регулярно приводит к ошибкам. В матче против «Бенфики» проявился характер, но и оголились проблемы при позиционной обороне.

Ключевые факты перед матчем

«Бавария»

Побеждает в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 4.4 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру

Забивает в 18 матчах подряд

«Бока Хуниорс»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Не выигрывает в 5 последних матчах

Лишь одна победа в последних 7 матчах

Прогноз на матч «Бавария» – «Бока Хуниорс»

Немецкая команда находится в великолепной форме и имеет все шансы продемонстрировать очередной уверенный перформанс. «Бока Хуниорс», несмотря на статус, будет испытывать трудности из-за разницы в интенсивности и классе. Скорее всего, матч пройдeт под полным контролем «Баварии», которая с первых минут постарается решить исход встречи. Учитывая мощь атаки и дисциплину в защите, счeт 3:0 выглядит логичным.Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки: