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«ПСЖ» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2025 с коэффициентом 1.90

19 июня 2025 13:02
ПСЖ - Ботафого
20 июн. 2025, пятница 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
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1.90
Победа «ПСЖ» с форой -1.5
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20 июня на «Роуз Боул» встретятся один из главных фаворитов турнира «ПСЖ» и команда-сюрприз из Бразилии – «Ботафого». Обе команды удачно стартовали в групповом этапе: парижане сокрушили «Атлетико» 4:0, а «Ботафого» в напряжeнной борьбе переиграл «Сиэтл Саундерс» 2:1. Однако класс и глубина составов заметно отличаются, что делает эту встречу крайне интересной с точки зрения анализа и ставок.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике продолжает доминировать на всех фронтах. После разгромной победы над «Интером» в финале Лиги чемпионов парижане уверенно разобрались с «Атлетико», подтвердив статус главного претендента на титул КЧМ. За последние пять матчей клуб забил 19 голов, пропустив лишь дважды.

Текущие показатели:

  • средняя результативность – 3.8 гола за игру;
  • всего 0.4 пропущенных мяча в среднем;
  • 6 побед подряд;
  • 19 матчей подряд с забитыми мячами;
  • 3 игры подряд на ноль.

Форма «ПСЖ» впечатляет – это команда, которая не просто выигрывает, а делает это с подавляющим преимуществом.

«Ботафого»

Бразильцы также находятся в хорошей форме. В первом туре они переиграли «Сиэтл», а перед этим одержали победы в трeх внутренних турнирах, включая Кубок Либертадорес. Однако игра против «ПСЖ» – это совершенно другой уровень.

Перед матчем:

  • 4 победы подряд;
  • забивает в 4 последних матчах;
  • средняя результативность – 1.4 гола за игру;
  • 0.8 пропущенных за матч в последних 5 встречах.

«Ботафого» умеет обороняться и играть на результат, но против атакующей мощи французов это может не сработать.

Ключевые факты перед матчем

  • «ПСЖ» забивает в 19 матчах подряд.

  • Парижане в 5 последних играх: 19 голов, 2 пропущенных.

  • «Ботафого» забивает в 4 последних матчах.

  • Бразильцы в 5 последних играх: 7 голов, 4 пропущенных.

  • Обе команды находятся в хорошей форме, но класс «ПСЖ» заметно выше.

Анализ и прогноз

«ПСЖ» сейчас выглядит одной из самых сбалансированных команд в мире. Команда уверенно контролирует темп, быстро находит уязвимости в обороне соперника и при этом надeжно играет сзади. «Ботафого» прибавил в стабильности, но его победы добывались против гораздо менее мощных соперников. Против француской машины у бразильцев может попросту не хватить ресурсов и глубины состава.

Можно ожидать, что «ПСЖ» быстро захватит инициативу и постарается решить исход встречи ещe до перерыва. При этом «Ботафого» вполне способен огрызнуться – команда умеет использовать редкие моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» с форой -1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 – коэффициент 2.30

1.90
Победа «ПСЖ» с форой -1.5
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Ботафого ПСЖ
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