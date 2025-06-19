20 июня на «Роуз Боул» встретятся один из главных фаворитов турнира «ПСЖ» и команда-сюрприз из Бразилии – «Ботафого». Обе команды удачно стартовали в групповом этапе: парижане сокрушили «Атлетико» 4:0, а «Ботафого» в напряжeнной борьбе переиграл «Сиэтл Саундерс» 2:1. Однако класс и глубина составов заметно отличаются, что делает эту встречу крайне интересной с точки зрения анализа и ставок.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике продолжает доминировать на всех фронтах. После разгромной победы над «Интером» в финале Лиги чемпионов парижане уверенно разобрались с «Атлетико», подтвердив статус главного претендента на титул КЧМ. За последние пять матчей клуб забил 19 голов, пропустив лишь дважды.

Текущие показатели:

средняя результативность – 3.8 гола за игру;

всего 0.4 пропущенных мяча в среднем;

6 побед подряд;

19 матчей подряд с забитыми мячами;

3 игры подряд на ноль.

Форма «ПСЖ» впечатляет – это команда, которая не просто выигрывает, а делает это с подавляющим преимуществом.

«Ботафого»

Бразильцы также находятся в хорошей форме. В первом туре они переиграли «Сиэтл», а перед этим одержали победы в трeх внутренних турнирах, включая Кубок Либертадорес. Однако игра против «ПСЖ» – это совершенно другой уровень.

Перед матчем:

4 победы подряд;

забивает в 4 последних матчах;

средняя результативность – 1.4 гола за игру;

0.8 пропущенных за матч в последних 5 встречах.

«Ботафого» умеет обороняться и играть на результат, но против атакующей мощи французов это может не сработать.

Ключевые факты перед матчем

«ПСЖ» забивает в 19 матчах подряд.

Парижане в 5 последних играх: 19 голов, 2 пропущенных.

«Ботафого» забивает в 4 последних матчах.

Бразильцы в 5 последних играх: 7 голов, 4 пропущенных.

Обе команды находятся в хорошей форме, но класс «ПСЖ» заметно выше.

Анализ и прогноз

«ПСЖ» сейчас выглядит одной из самых сбалансированных команд в мире. Команда уверенно контролирует темп, быстро находит уязвимости в обороне соперника и при этом надeжно играет сзади. «Ботафого» прибавил в стабильности, но его победы добывались против гораздо менее мощных соперников. Против француской машины у бразильцев может попросту не хватить ресурсов и глубины состава.

Можно ожидать, что «ПСЖ» быстро захватит инициативу и постарается решить исход встречи ещe до перерыва. При этом «Ботафого» вполне способен огрызнуться – команда умеет использовать редкие моменты.

Рекомендованные ставки