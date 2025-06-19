20 июня на стадионе «Роуз Боул» в США пройдет второй тур Клубного чемпионата мира. Один из фаворитов турнира, «ПСЖ», сойдется с бразильским «Ботафого», который также начал турнир с победы. Парижане продемонстрировали настоящую мощь в матче против «Атлетико», а «Ботафого» в первом туре обыграл «Сиэтл Саундерс». Ожидается жаркая игра, в которой классовое преимущество французов будет решающим.
«ПСЖ»
«ПСЖ» на невероятном ходу: команда выиграла 6 матчей подряд, включая финал Лиги чемпионов (5:0 против «Интера») и старт КЧМ (4:0 над «Атлетико»). Парижане забили 19 голов в 5 последних играх и почти не дают соперникам шансов – всего 2 пропущенных мяча. Форма лидеров внушает уверенность: атакующая тройка разрушает любую оборону, а центр поля диктует темп. Кроме того, «ПСЖ» не пропускает уже 3 матча подряд и неизменно находит путь к воротам в каждой игре на протяжении 19 встреч.
«Ботафого»
У бразильского клуба отличная серия: 4 победы подряд, уверенный старт в КЧМ и стабильная игра в чемпионате и кубках. Однако победы добываются с минимальным преимуществом, а уровень соперников (вроде «Сеары» или «Капитал Бразилиа») не сравнится с грозным «ПСЖ». При этом «Ботафого» демонстрирует надежную оборону – всего 4 пропущенных в 5 играх и лишь один матч с более чем одним пропущенным мячом. В атаке команда забивает стабильно, но не феерит – 7 голов за 5 игр.
Факты о командах:
«ПСЖ»
- Побеждает в 6 последних матчах
- В среднем 3.80 гола за матч, пропускает 0.40
- 3 «сухих» матча подряд
- Забивает в 19 играх подряд
«Ботафого»
- Побеждает в 4 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.80
- Забивает в 4 играх подряд
- Все победы – с разницей в 1 гол
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ботафого»
Класс и форма «ПСЖ» очевидно выше: клуб уничтожает оппонентов даже уровня топ-5 Европы. При этом «Ботафого» – организованная и неуступчивая команда, способная навязать борьбу в отдельных эпизодах. Однако на длинной дистанции парижане должны уверенно дожать соперника. Ожидаем результативный матч, но не разгром – с учетом оборонительной дисциплины бразильцев.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «ПСЖ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 5.50
- Победа «ПСЖ» с форой -1.5 – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.60