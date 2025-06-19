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Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Ботафого»: Клубный чемпионат мира, 20 июня 2025

19 июня 2025 9:23
ПСЖ - Ботафого
20 июн. 2025, пятница 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа B, 2 тур
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5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ»
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20 июня на стадионе «Роуз Боул» в США пройдет второй тур Клубного чемпионата мира. Один из фаворитов турнира, «ПСЖ», сойдется с бразильским «Ботафого», который также начал турнир с победы. Парижане продемонстрировали настоящую мощь в матче против «Атлетико», а «Ботафого» в первом туре обыграл «Сиэтл Саундерс». Ожидается жаркая игра, в которой классовое преимущество французов будет решающим.

«ПСЖ»

«ПСЖ» на невероятном ходу: команда выиграла 6 матчей подряд, включая финал Лиги чемпионов (5:0 против «Интера») и старт КЧМ (4:0 над «Атлетико»). Парижане забили 19 голов в 5 последних играх и почти не дают соперникам шансов – всего 2 пропущенных мяча. Форма лидеров внушает уверенность: атакующая тройка разрушает любую оборону, а центр поля диктует темп. Кроме того, «ПСЖ» не пропускает уже 3 матча подряд и неизменно находит путь к воротам в каждой игре на протяжении 19 встреч.

«Ботафого»

У бразильского клуба отличная серия: 4 победы подряд, уверенный старт в КЧМ и стабильная игра в чемпионате и кубках. Однако победы добываются с минимальным преимуществом, а уровень соперников (вроде «Сеары» или «Капитал Бразилиа») не сравнится с грозным «ПСЖ». При этом «Ботафого» демонстрирует надежную оборону – всего 4 пропущенных в 5 играх и лишь один матч с более чем одним пропущенным мячом. В атаке команда забивает стабильно, но не феерит – 7 голов за 5 игр.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • В среднем 3.80 гола за матч, пропускает 0.40
  • 3 «сухих» матча подряд
  • Забивает в 19 играх подряд

«Ботафого»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.80
  • Забивает в 4 играх подряд
  • Все победы – с разницей в 1 гол

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ботафого»

Класс и форма «ПСЖ» очевидно выше: клуб уничтожает оппонентов даже уровня топ-5 Европы. При этом «Ботафого» – организованная и неуступчивая команда, способная навязать борьбу в отдельных эпизодах. Однако на длинной дистанции парижане должны уверенно дожать соперника. Ожидаем результативный матч, но не разгром – с учетом оборонительной дисциплины бразильцев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 5.50
  • Победа «ПСЖ» с форой -1.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.60

5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Ботафого ПСЖ
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