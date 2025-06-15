В воскресенье, 16 июня, на стадионе Snapdragon Stadium сборные Гаити и Саудовской Аравии откроют для себя Кубок КОНКАКАФ матчем 1-го тура. Обе команды подходят к игре с разным стилем и качеством игры, что обещает интересное противостояние.

Гаити

Гаити в последние годы делает ставку на агрессивный футбол. Команда забивает в каждом из 13 последних матчей, включая результативные игры против Арубы (5:0), Азербайджана (3:0) и Сент-Люсии (2:1). В среднем сборная забивает 2.8 гола за матч, но и оборона хромает: 7 пропущенных мячей за 5 встреч, включая провал с Кюрасао (1:5). На Кубке КОНКАКАФ картина такая же – голы есть в каждом матче, но и соперники регулярно находят пути к воротам. Пропускать в 9 играх подряд – тревожная статистика.

Саудовская Аравия

Саудовцы демонстрируют совершенно иной подход – расчeтливый и сдержанный. За 5 последних матчей команда пропустила всего дважды. В обороне дисциплина, а атакующая линия реализует немного, но стабильно: 6 голов за 5 матчей. Среди недавних результатов – победы над Бахрейном (2:0) и Иорданией (2:0), ничья с Японией (0:0) и минимальный успех над Китаем (1:0). Лишь Австралия смогла всерьeз вскрыть оборону (1:2). Средние показатели – 1.2 забитого и 0.4 пропущенного мяча – подчeркивают надeжность и прагматичность.

Факты о командах

Гаити

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем 2.8 гола за игру

Пропускает в 9 последних матчах Кубка КОНКАКАФ

Саудовская Аравия

В 5 последних матчах – только 2 пропущенных

Не проигрывает в 5 из 7 игр

В среднем пропускает 0.4 гола за матч

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:1 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Гаити 0 : 1 Саудовская Аравия

Прогноз на матч

Сборная Гаити способна вскрыть даже организованную защиту, но при этом часто даeт слабину сзади. Саудовская Аравия, скорее всего, навяжет свой темп и будет контролировать игру. Однако высокая результативность гаитян не оставляет сомнений в их способности отличиться. Противоборство атакующей импульсивности и структурной обороны сулит напряжeнную игру.

Точный счeт: 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

Рекомендованные ставки: