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Прогноз на точный счёт матча Гаити – Саудовская Аравия: Кубок КОНКАКАФ, 16 июня 2025 года

15 июня 2025 8:16
Гаити - Саудовская Аравия
16 июн. 2025, понедельник 03:15 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 1 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Саудовской Аравии
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В воскресенье, 16 июня, на стадионе Snapdragon Stadium сборные Гаити и Саудовской Аравии откроют для себя Кубок КОНКАКАФ матчем 1-го тура. Обе команды подходят к игре с разным стилем и качеством игры, что обещает интересное противостояние.

Гаити

Гаити в последние годы делает ставку на агрессивный футбол. Команда забивает в каждом из 13 последних матчей, включая результативные игры против Арубы (5:0), Азербайджана (3:0) и Сент-Люсии (2:1). В среднем сборная забивает 2.8 гола за матч, но и оборона хромает: 7 пропущенных мячей за 5 встреч, включая провал с Кюрасао (1:5). На Кубке КОНКАКАФ картина такая же – голы есть в каждом матче, но и соперники регулярно находят пути к воротам. Пропускать в 9 играх подряд – тревожная статистика.

Саудовская Аравия

Саудовцы демонстрируют совершенно иной подход – расчeтливый и сдержанный. За 5 последних матчей команда пропустила всего дважды. В обороне дисциплина, а атакующая линия реализует немного, но стабильно: 6 голов за 5 матчей. Среди недавних результатов – победы над Бахрейном (2:0) и Иорданией (2:0), ничья с Японией (0:0) и минимальный успех над Китаем (1:0). Лишь Австралия смогла всерьeз вскрыть оборону (1:2). Средние показатели – 1.2 забитого и 0.4 пропущенного мяча – подчeркивают надeжность и прагматичность.

Факты о командах

Гаити

  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.8 гола за игру
  • Пропускает в 9 последних матчах Кубка КОНКАКАФ

Саудовская Аравия

  • В 5 последних матчах – только 2 пропущенных
  • Не проигрывает в 5 из 7 игр
  • В среднем пропускает 0.4 гола за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
0 : 1
16.06.2025
Саудовская Аравия

Прогноз на матч

Сборная Гаити способна вскрыть даже организованную защиту, но при этом часто даeт слабину сзади. Саудовская Аравия, скорее всего, навяжет свой темп и будет контролировать игру. Однако высокая результативность гаитян не оставляет сомнений в их способности отличиться. Противоборство атакующей импульсивности и структурной обороны сулит напряжeнную игру.

Точный счeт: 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Саудовской Аравии – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Победа Саудовской Аравии – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал Гаити меньше 2.5 – коэффициент 1.70

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Саудовской Аравии
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Автор: Орлов Максим
Золотой кубок КОНКАКАФ Саудовская Аравия Гаити
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