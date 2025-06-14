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Прогноз на точный счет матча «Ислочь» – «МЛ Витебск»: Беларусь. Высшая лига, 15 июня 2025

14 июня 2025 10:39
Ислочь - МЛ Витебск
15 июн. 2025, воскресенье 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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5.70
Точный счёт 1:1
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15 июня на стадионе SOK Olympijskij Natural Polie состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Беларуси, в котором встретятся «Ислочь» и «МЛ Витебск». Обе команды находятся на ходу и ведут борьбу за самые высокие позиции в турнирной таблице. «Ислочь» занимает 5-е место и не проигрывает на протяжении 13 туров, тогда как «МЛ Витебск» лидирует в чемпионате и одержал пять побед подряд. Встреча обещает быть равной и напряжeнной.

«Ислочь»

Команда из Минской области демонстрирует стабильные результаты. С 21 очком после 11 матчей «Ислочь» замыкает топ-5 турнирной таблицы. В последних пяти турах команда одержала две победы и трижды сыграла вничью, забив 9 мячей. Лучшим снайпером остаeтся Александр Шестюк – 8 голов в 13 матчах. «Ислочь» умеет действовать в атаке, а защита выглядит достаточно надeжно – всего 4 пропущенных мяча за 5 туров. Коллектив показывает зрелую игру, особенно против команд, предпочитающих атаковать.

«МЛ Витебск»

Лидер чемпионата набрал отличную форму: 29 очков и лучшая разница мячей в лиге (+15). Команда побеждает в 5 турах подряд, пропустив лишь 3 мяча. «МЛ Витебск» стабильно реализует моменты, забивая минимум один гол в каждом из 11 матчей турнира. В атаке действует слаженно, при этом главная угроза исходит от Никиты Глушкова, забившего 4 гола. Сила команды – в балансе между надeжной обороной и эффективной атакой, что делает еe фаворитом в большинстве встреч.

Факты о командах:

«Ислочь»

  • Не проигрывает 13 матчей подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх – 9 забитых и 4 пропущенных
  • Средняя результативность: 1.8 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите

«МЛ Витебск»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Обязательно забивает во всех 11 турах
  • В последних 5 играх – 8 забитых и 3 пропущенных
  • Средняя результативность: 1.6 гола в атаке, 0.6 – в защите

Прогноз на матч «Ислочь» – «МЛ Витебск»

Противостояние двух самых стабильных команд лиги должно выдаться тактическим и плотным. «Ислочь» традиционно надeжна в обороне и не даст лидеру легко вскрыть свою защиту. При этом сами хозяева в атаке опасны, особенно на домашнем стадионе. «МЛ Витебск» уверен в себе, но не станет бездумно атаковать. При таком балансе сил логичным выглядит ничейный результат с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Ничья в матче – коэффициент 3.30
  • Индивидуальный тотал «Ислочь» больше 0.5 – коэффициент 1.45

5.70
Точный счёт 1:1
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Ислочь
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