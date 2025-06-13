14 июня на стадионе «Мунайши» в Атырау состоится матч 12-го тура казахстанской Премьер-лиги между местным «Атырау» и «Улытау». Обе команды ведут борьбу за выживание, но их текущая форма и статистика говорят о совершенно разных подходах к этому вызову.

«Атырау»

«Атырау» переживает затяжной кризис. Команда занимает последнее, 14-е место в таблице с 4 очками после 13 матчей. Серия из 12 поражений подряд и лишь 2 забитых мяча за 5 последних игр говорят о полном провале в атаке. При этом оборона также не выдерживает никакой критики – в среднем 2.4 пропущенных мяча за матч.

На домашнем поле команда также не находит опору: в последних трeх домашних встречах – только поражения. Единственный яркий игрок – Мирам Сапанов с 3 мячами в 9 матчах. Однако его усилий явно недостаточно, чтобы исправить общую ситуацию.

«Улытау»

«Улытау» после неудачного старта сезона постепенно нащупывает игру. Команда занимает 12-е место, набрав 8 очков в 11 турах. Победа в последнем матче над «Тураном» (2:1) придала уверенности, а игра с «Ордабасы», где также удалось взять 3 очка, показала потенциал.

Команда забила 5 голов в последних 5 матчах, что является стабильным показателем для команды из нижней части таблицы. Проблемы в обороне сохраняются – в среднем 1.8 пропущенных гола за игру, но на фоне разваленного «Атырау» это смотрится не столь критично. «Улытау» умеет использовать слабые стороны соперника, особенно когда тот находится под давлением собственных болельщиков.

Факты о командах

«Атырау»

12 поражений подряд в Премьер-лиге

Пропускает в 15 матчах подряд

0.4 гола в среднем за матч (последние 5 игр)

Пропускает 2.4 гола за матч (последние 5 игр)

«Улытау»

Победы в двух из последних трeх матчей

1 гол в среднем за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 9 из 11 матчей сезона

Победа над «Тураном» в последнем туре (2:1)

Прогноз на матч «Атырау» – «Улытау»

Обе команды далеки от идеала, но текущее положение «Атырау» – это уже зона полного игрового коллапса. «Улытау», напротив, демонстрирует прогресс и моральную устойчивость. Команда способна набирать очки в матчах с равными или слабыми соперниками, к числу которых сегодня безусловно относится «Атырау».

Хозяева не выигрывают, не удерживают даже ничьи, а оборона допускает критическое количество ошибок. В такой ситуации даже минимально организованная команда, как «Улытау», способна увезти победу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Улытау».

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