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Прогноз на точный счёт матча «Слуцк» – «Динамо Минск»: Высшая лига, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 10:23
Слуцк - Динамо Мн
14 июн. 2025, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Минск»
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14 июня на стадионе «Слуцк» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между «Слуцком» и «Динамо Минск». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости – за лидерство. Исход встречи во многом предопределeн текущей формой и статистикой сторон.

«Слуцк»

Команда проводит сложный сезон и после 11 туров располагается на 14-м месте с 8 очками. В предыдущем туре «Слуцк» крупно проиграл «Гомелю» (0:3), что стало уже четвeртым матчем за пять последних, в котором команда пропускает минимум два гола. В атаке дела обстоят не лучше: всего 4 забитых мяча за 5 последних игр (в среднем 0.8 за игру), несмотря на старания Ильи Грищенко, оформившего 3 гола в сезоне. Команда не выигрывает дома уже 5 матчей подряд, и при этом в 7 из 9 последних игр пропускает минимум один мяч.

«Динамо Минск»

Один из лидеров чемпионата – после 10 туров у минчан 23 очка и 3-е место в таблице. Команда в прекрасной форме: три победы подряд, в последних пяти матчах – 9 забитых мячей и 5 пропущенных. «Динамо Минск» отличается высокой результативностью (в среднем 1.8 гола за игру за последние 5 туров) и стабильной игрой в атаке, где выделяется Алексей Гаврилович (3 гола). Команда уверенно играет как дома, так и в гостях, а победы над «Гомелем» (1:0) и «Молодечно» (1:0) показывают умение брать своe даже в непростых встречах.

Факты о командах:

«Слуцк»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру (5 последних матчей)
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Динамо Минск»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.8 гола за матч за последние 5 туров
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Прогноз на матч «Слуцк» – «Динамо Минск»

«Слуцк» показывает слабую игру в обороне, при этом атака действует малорезультативно. «Динамо Минск», напротив, пребывает в отличной форме и стабильно забивает, сохраняя при этом дисциплину в защите. Учитывая разницу в классе и форму команд, стоит ожидать уверенной победы гостей. При этом возможен сухой исход в пользу минчан, особенно учитывая низкую результативность хозяев и проблемы в организации атак.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо Минск» всухую – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1.0 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Динамо Минск»
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Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо Мн
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