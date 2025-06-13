14 июня на стадионе «Слуцк» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между «Слуцком» и «Динамо Минск». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости – за лидерство. Исход встречи во многом предопределeн текущей формой и статистикой сторон.
«Слуцк»
Команда проводит сложный сезон и после 11 туров располагается на 14-м месте с 8 очками. В предыдущем туре «Слуцк» крупно проиграл «Гомелю» (0:3), что стало уже четвeртым матчем за пять последних, в котором команда пропускает минимум два гола. В атаке дела обстоят не лучше: всего 4 забитых мяча за 5 последних игр (в среднем 0.8 за игру), несмотря на старания Ильи Грищенко, оформившего 3 гола в сезоне. Команда не выигрывает дома уже 5 матчей подряд, и при этом в 7 из 9 последних игр пропускает минимум один мяч.
«Динамо Минск»
Один из лидеров чемпионата – после 10 туров у минчан 23 очка и 3-е место в таблице. Команда в прекрасной форме: три победы подряд, в последних пяти матчах – 9 забитых мячей и 5 пропущенных. «Динамо Минск» отличается высокой результативностью (в среднем 1.8 гола за игру за последние 5 туров) и стабильной игрой в атаке, где выделяется Алексей Гаврилович (3 гола). Команда уверенно играет как дома, так и в гостях, а победы над «Гомелем» (1:0) и «Молодечно» (1:0) показывают умение брать своe даже в непростых встречах.
Факты о командах:
«Слуцк»
- Не выигрывает в 5 последних домашних матчах
- Пропускает в среднем 2.0 гола за игру (5 последних матчей)
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
«Динамо Минск»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.8 гола за матч за последние 5 туров
- Пропускает в среднем 1.0 гола за игру
Прогноз на матч «Слуцк» – «Динамо Минск»
«Слуцк» показывает слабую игру в обороне, при этом атака действует малорезультативно. «Динамо Минск», напротив, пребывает в отличной форме и стабильно забивает, сохраняя при этом дисциплину в защите. Учитывая разницу в классе и форму команд, стоит ожидать уверенной победы гостей. При этом возможен сухой исход в пользу минчан, особенно учитывая низкую результативность хозяев и проблемы в организации атак.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Минск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Динамо Минск» – коэффициент 6.00
- Победа «Динамо Минск» всухую – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Слуцка» меньше 1.0 – коэффициент 1.72