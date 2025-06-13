14 июня на стадионе «Слуцк» состоится матч 12-го тура чемпионата Беларуси между «Слуцком» и «Динамо Минск». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости – за лидерство. Исход встречи во многом предопределeн текущей формой и статистикой сторон.

«Слуцк»

Команда проводит сложный сезон и после 11 туров располагается на 14-м месте с 8 очками. В предыдущем туре «Слуцк» крупно проиграл «Гомелю» (0:3), что стало уже четвeртым матчем за пять последних, в котором команда пропускает минимум два гола. В атаке дела обстоят не лучше: всего 4 забитых мяча за 5 последних игр (в среднем 0.8 за игру), несмотря на старания Ильи Грищенко, оформившего 3 гола в сезоне. Команда не выигрывает дома уже 5 матчей подряд, и при этом в 7 из 9 последних игр пропускает минимум один мяч.

«Динамо Минск»

Один из лидеров чемпионата – после 10 туров у минчан 23 очка и 3-е место в таблице. Команда в прекрасной форме: три победы подряд, в последних пяти матчах – 9 забитых мячей и 5 пропущенных. «Динамо Минск» отличается высокой результативностью (в среднем 1.8 гола за игру за последние 5 туров) и стабильной игрой в атаке, где выделяется Алексей Гаврилович (3 гола). Команда уверенно играет как дома, так и в гостях, а победы над «Гомелем» (1:0) и «Молодечно» (1:0) показывают умение брать своe даже в непростых встречах.

Факты о командах:

«Слуцк»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру (5 последних матчей)

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Динамо Минск»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.8 гола за матч за последние 5 туров

Пропускает в среднем 1.0 гола за игру

Прогноз на матч «Слуцк» – «Динамо Минск»

«Слуцк» показывает слабую игру в обороне, при этом атака действует малорезультативно. «Динамо Минск», напротив, пребывает в отличной форме и стабильно забивает, сохраняя при этом дисциплину в защите. Учитывая разницу в классе и форму команд, стоит ожидать уверенной победы гостей. При этом возможен сухой исход в пользу минчан, особенно учитывая низкую результативность хозяев и проблемы в организации атак.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Динамо Минск».

Рекомендованные ставки: