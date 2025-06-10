11 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени на стадионе БМО Филд состоится товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара. Обе команды используют этот спарринг для наигрывания состава и проверки тактических схем. На фоне последних результатов фаворитом встречи выглядит Канада, однако лeгкой прогулки у хозяев не будет.

Канада

Сборная Канады подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в пяти последних товарищеских матчах, при этом на своем поле успешно выступает в 5 из 7 последних игр. В атаке канадцы выглядят весьма продуктивно: 10 голов в 5 матчах и средний показатель – 2.00 мяча за игру. Особенно уверенно они сыграли против Украины, разгромив еe со счeтом 4:2. Однако защита Канады остаeтся уязвимой – в 6 из 8 последних матчей команда пропускает, а средний показатель составляет 1.20 гола за игру. Таким образом, при всей атакующей мощи команда подвержена ошибкам в обороне.

Кот-д'Ивуар

Кот-д'Ивуар демонстрирует нестабильные результаты. Последняя игра с Новой Зеландией (0:1) выявила проблемы с реализацией моментов. В 5 последних встречах ивуарийцы забили всего 4 гола (в среднем 0.80 за матч), при этом ровно столько же пропустили. Однако стоит отметить: в 5 из 6 последних товарищеских матчей команда не проигрывает. Также Кот-д'Ивуар обычно играет организованно в обороне – в среднем 0.80 пропущенных голов на матч. При этом даже в проигранных встречах команда редко уступает с крупным счeтом.

Факты о командах

Канада:

Не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Уверенно играет дома: 5 побед в 7 последних матчах

Разгромила Украину 4:2 в последней игре

Кот-д'Ивуар:

Пропускает в 6 последних товарищеских матчах

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей турнира

В среднем забивает 0.80 гола за игру

Надежная оборона: 0.80 пропущенных мячей в среднем

Победы над Гамбией и Бурунди в марте

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Товарищеские матчи. Сборные, Канада 0 : 0 Кот-д'Ивуар

Прогноз на матч

Канада выглядит мощнее по текущей форме и статистике: высокая результативность, стабильность и уверенные выступления на домашнем стадионе. При этом Кот-д'Ивуар играет сдержанно, акцент делая на оборону. Ожидается, что хозяева будут доминировать и создавать больше моментов. Однако ивуарийцы не так просты и способны навязать борьбу. Исходя из формы команд, наиболее вероятен минимальный успех Канады с ограниченным количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Канады.

Рекомендованные ставки: