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Прогноз на точный счёт матча Канада – Кот-д'Ивуар: Товарищеский матч, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 11:57
Канада - Кот-д'Ивуар
11 июн. 2025, среда 03:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
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11 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени на стадионе БМО Филд состоится товарищеский матч между сборными Канады и Кот-д'Ивуара. Обе команды используют этот спарринг для наигрывания состава и проверки тактических схем. На фоне последних результатов фаворитом встречи выглядит Канада, однако лeгкой прогулки у хозяев не будет.

Канада

Сборная Канады подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в пяти последних товарищеских матчах, при этом на своем поле успешно выступает в 5 из 7 последних игр. В атаке канадцы выглядят весьма продуктивно: 10 голов в 5 матчах и средний показатель – 2.00 мяча за игру. Особенно уверенно они сыграли против Украины, разгромив еe со счeтом 4:2. Однако защита Канады остаeтся уязвимой – в 6 из 8 последних матчей команда пропускает, а средний показатель составляет 1.20 гола за игру. Таким образом, при всей атакующей мощи команда подвержена ошибкам в обороне.

Кот-д'Ивуар

Кот-д'Ивуар демонстрирует нестабильные результаты. Последняя игра с Новой Зеландией (0:1) выявила проблемы с реализацией моментов. В 5 последних встречах ивуарийцы забили всего 4 гола (в среднем 0.80 за матч), при этом ровно столько же пропустили. Однако стоит отметить: в 5 из 6 последних товарищеских матчей команда не проигрывает. Также Кот-д'Ивуар обычно играет организованно в обороне – в среднем 0.80 пропущенных голов на матч. При этом даже в проигранных встречах команда редко уступает с крупным счeтом.

Факты о командах

Канада:

  • Не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Уверенно играет дома: 5 побед в 7 последних матчах
  • Разгромила Украину 4:2 в последней игре

Кот-д'Ивуар:

  • Пропускает в 6 последних товарищеских матчах
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей турнира
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру
  • Надежная оборона: 0.80 пропущенных мячей в среднем
  • Победы над Гамбией и Бурунди в марте

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
0 : 0
11.06.2025
Кот-д'Ивуар

Прогноз на матч

Канада выглядит мощнее по текущей форме и статистике: высокая результативность, стабильность и уверенные выступления на домашнем стадионе. При этом Кот-д'Ивуар играет сдержанно, акцент делая на оборону. Ожидается, что хозяева будут доминировать и создавать больше моментов. Однако ивуарийцы не так просты и способны навязать борьбу. Исходя из формы команд, наиболее вероятен минимальный успех Канады с ограниченным количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Канады.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Канады – коэффициент 6.00
  • Победа Канады – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Канады больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Кот-д'Ивуар Канада
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