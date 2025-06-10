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Прогноз на точный счёт матча Мексика – Турция: Товарищеский матч, 11 июня 2025 года

10 июня 2025 11:00
Мексика - Турция
11 июн. 2025, среда 03:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 1:1
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11 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени на стадионе Kenan Memorial Stadium состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Турции. Оба коллектива рассматривают игру как важную проверку своих тактических схем перед более серьeзными соревнованиями. Команды пребывают в неплохой форме, и встреча обещает быть результативной.

Мексика

Сборная Мексики показывает смешанные результаты. В пяти последних встречах команда забила 7 голов, при этом пропустила 4 мяча. Особенно выделяется уверенная игра дома – мексиканцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей на своей территории. Несмотря на недавнее поражение от Швейцарии (2:4), Мексика остаeтся дисциплинированной в обороне – лишь 0.80 пропущенного мяча в среднем за игру. В атаке команда создаeт моменты, но не всегда стабильно реализует их, забивая в среднем 1.4 гола за матч.

Турция

Турция демонстрирует отличную динамику. В последних трeх матчах одержаны три победы, включая выездной успех против США (2:1). Команда результативна – 9 голов за пять встреч и в среднем 1.8 гола за игру. Атака работает эффективно, особенно в контратакующих действиях. Однако защита не всегда надeжна: 5 пропущенных за тот же отрезок, в среднем – 1.0 мяч за игру. Турция забивает в 4 матчах подряд, что свидетельствует о хорошей форме ключевых исполнителей.

Факты о командах

Мексика:

  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
  • В среднем забивает 1.4 гола за матч
  • В среднем пропускает 0.80 гола
  • Забила 7 мячей в 5 последних играх
  • Пропустила 4 гола за 5 матчей

Турция:

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем забивает 1.8 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.0 гола
  • 9 голов за последние 5 игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
11.06.2025
Турция

Прогноз на матч

В этой встрече можно ожидать открытый футбол. Турция в атаке выглядит острее, но Мексика компенсирует это надeжностью обороны и преимуществом своего поля. Вероятен обмен голами – обе команды умеют создавать и реализовывать моменты. Турция сейчас на хорошем ходу, но Мексика дома традиционно прибавляет. Возможна ничья в упорной борьбе, либо минимальный перевес одной из сторон. Сценарий 1:1 выглядит наиболее логичным, учитывая формы соперников.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал голов от 2 до 3 – коэффициент 1.72

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Турция Мексика
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