11 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени на стадионе Kenan Memorial Stadium состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Турции. Оба коллектива рассматривают игру как важную проверку своих тактических схем перед более серьeзными соревнованиями. Команды пребывают в неплохой форме, и встреча обещает быть результативной.

Мексика

Сборная Мексики показывает смешанные результаты. В пяти последних встречах команда забила 7 голов, при этом пропустила 4 мяча. Особенно выделяется уверенная игра дома – мексиканцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей на своей территории. Несмотря на недавнее поражение от Швейцарии (2:4), Мексика остаeтся дисциплинированной в обороне – лишь 0.80 пропущенного мяча в среднем за игру. В атаке команда создаeт моменты, но не всегда стабильно реализует их, забивая в среднем 1.4 гола за матч.

Турция

Турция демонстрирует отличную динамику. В последних трeх матчах одержаны три победы, включая выездной успех против США (2:1). Команда результативна – 9 голов за пять встреч и в среднем 1.8 гола за игру. Атака работает эффективно, особенно в контратакующих действиях. Однако защита не всегда надeжна: 5 пропущенных за тот же отрезок, в среднем – 1.0 мяч за игру. Турция забивает в 4 матчах подряд, что свидетельствует о хорошей форме ключевых исполнителей.

Факты о командах

Мексика:

Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

В среднем забивает 1.4 гола за матч

В среднем пропускает 0.80 гола

Забила 7 мячей в 5 последних играх

Пропустила 4 гола за 5 матчей

Турция:

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем забивает 1.8 гола за матч

В среднем пропускает 1.0 гола

9 голов за последние 5 игр

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Товарищеские матчи. Сборные, Мексика 1 : 0 Турция

Прогноз на матч

В этой встрече можно ожидать открытый футбол. Турция в атаке выглядит острее, но Мексика компенсирует это надeжностью обороны и преимуществом своего поля. Вероятен обмен голами – обе команды умеют создавать и реализовывать моменты. Турция сейчас на хорошем ходу, но Мексика дома традиционно прибавляет. Возможна ничья в упорной борьбе, либо минимальный перевес одной из сторон. Сценарий 1:1 выглядит наиболее логичным, учитывая формы соперников.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: