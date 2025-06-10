11 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени на стадионе Kenan Memorial Stadium состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Турции. Оба коллектива рассматривают игру как важную проверку своих тактических схем перед более серьeзными соревнованиями. Команды пребывают в неплохой форме, и встреча обещает быть результативной.
Мексика
Сборная Мексики показывает смешанные результаты. В пяти последних встречах команда забила 7 голов, при этом пропустила 4 мяча. Особенно выделяется уверенная игра дома – мексиканцы не проигрывают в 5 из 7 последних матчей на своей территории. Несмотря на недавнее поражение от Швейцарии (2:4), Мексика остаeтся дисциплинированной в обороне – лишь 0.80 пропущенного мяча в среднем за игру. В атаке команда создаeт моменты, но не всегда стабильно реализует их, забивая в среднем 1.4 гола за матч.
Турция
Турция демонстрирует отличную динамику. В последних трeх матчах одержаны три победы, включая выездной успех против США (2:1). Команда результативна – 9 голов за пять встреч и в среднем 1.8 гола за игру. Атака работает эффективно, особенно в контратакующих действиях. Однако защита не всегда надeжна: 5 пропущенных за тот же отрезок, в среднем – 1.0 мяч за игру. Турция забивает в 4 матчах подряд, что свидетельствует о хорошей форме ключевых исполнителей.
Факты о командах
Мексика:
- Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
- В среднем забивает 1.4 гола за матч
- В среднем пропускает 0.80 гола
- Забила 7 мячей в 5 последних играх
- Пропустила 4 гола за 5 матчей
Турция:
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем забивает 1.8 гола за матч
- В среднем пропускает 1.0 гола
- 9 голов за последние 5 игр
Прогноз на матч
В этой встрече можно ожидать открытый футбол. Турция в атаке выглядит острее, но Мексика компенсирует это надeжностью обороны и преимуществом своего поля. Вероятен обмен голами – обе команды умеют создавать и реализовывать моменты. Турция сейчас на хорошем ходу, но Мексика дома традиционно прибавляет. Возможна ничья в упорной борьбе, либо минимальный перевес одной из сторон. Сценарий 1:1 выглядит наиболее логичным, учитывая формы соперников.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал голов от 2 до 3 – коэффициент 1.72