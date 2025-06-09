10 июня в Ираклионе на стадионе «Панкритио» состоится товарищеский матч между сборными Греции и Болгарии. Обе команды подходят к этой встрече в разном психологическом состоянии. Греция на ходу после яркой победы над Словакией, а Болгария демонстрирует стабильность, но исключительно в ничейных результатах. Эта игра станет отличной возможностью для обеих сборных провести финальную проверку состава и схем перед официальными матчами.

Греция

Сборная Греции провела уверенную серию игр, чередуя победы с неудачами, но в товарищеских матчах демонстрирует стабильную результативность. В четырeх последних матчах этого формата команда обязательно забивает, а недавняя победа над Словакией со счeтом 4:1 только подтверждает атакующий потенциал. В последних пяти играх греки отличились 9 раз, пропустив при этом 5 мячей.

Болгария

Болгария пока не может найти путь к победам – четыре последних товарищеских матча завершились вничью. Впрочем, команда регулярно забивает: 6 голов в пяти последних играх, что говорит о наличии атакующего потенциала. Однако оборона остаeтся слабым звеном: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, пропущенные в 4 играх подряд. Матч с Кипром (2:2) подтвердил как способность болгар создавать моменты, так и неспособность сдерживать даже не самых сильных соперников.

Факты о командах

Греция

Победа 4:1 над Словакией в последней игре

В 4 последних товарищеских матчах обязательно забивает

В 5 последних матчах: 9 забитых и 5 пропущенных голов

Средняя результативность – 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Болгария

Ничьи в 4 последних товарищеских матчах

В 5 последних матчах: 6 забитых и 7 пропущенных

Забивает в каждом из последних 5 матчей

Пропускает в 4 играх подряд

Средняя результативность – 1.20 гола за игру

В обороне – 1.40 пропущенных гола в среднем за матч

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 0 4 В среднем за матч 0 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:0 Товарищеские матчи. Сборные, Греция 4 : 0 Болгария

Прогноз на матч Греция – Болгария

Греция выглядит предпочтительнее по текущей форме, особенно в атакующих действиях. Болгария нестабильна в обороне и склонна к ничьим, но регулярно забивает. Сценарий матча может развиваться с преимуществом хозяев, особенно во втором тайме. При этом у Болгарии есть шансы забить – оборона греков не безупречна. Наиболее вероятный исход – победа Греции в результативной игре.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Греции

Рекомендованные ставки: