10 июня в Ираклионе на стадионе «Панкритио» состоится товарищеский матч между сборными Греции и Болгарии. Обе команды подходят к этой встрече в разном психологическом состоянии. Греция на ходу после яркой победы над Словакией, а Болгария демонстрирует стабильность, но исключительно в ничейных результатах. Эта игра станет отличной возможностью для обеих сборных провести финальную проверку состава и схем перед официальными матчами.
Греция
Сборная Греции провела уверенную серию игр, чередуя победы с неудачами, но в товарищеских матчах демонстрирует стабильную результативность. В четырeх последних матчах этого формата команда обязательно забивает, а недавняя победа над Словакией со счeтом 4:1 только подтверждает атакующий потенциал. В последних пяти играх греки отличились 9 раз, пропустив при этом 5 мячей.
Болгария
Болгария пока не может найти путь к победам – четыре последних товарищеских матча завершились вничью. Впрочем, команда регулярно забивает: 6 голов в пяти последних играх, что говорит о наличии атакующего потенциала. Однако оборона остаeтся слабым звеном: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, пропущенные в 4 играх подряд. Матч с Кипром (2:2) подтвердил как способность болгар создавать моменты, так и неспособность сдерживать даже не самых сильных соперников.
Факты о командах
Греция
- Победа 4:1 над Словакией в последней игре
- В 4 последних товарищеских матчах обязательно забивает
- В 5 последних матчах: 9 забитых и 5 пропущенных голов
- Средняя результативность – 1.80 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
Болгария
- Ничьи в 4 последних товарищеских матчах
- В 5 последних матчах: 6 забитых и 7 пропущенных
- Забивает в каждом из последних 5 матчей
- Пропускает в 4 играх подряд
- Средняя результативность – 1.20 гола за игру
- В обороне – 1.40 пропущенных гола в среднем за матч
Прогноз на матч Греция – Болгария
Греция выглядит предпочтительнее по текущей форме, особенно в атакующих действиях. Болгария нестабильна в обороне и склонна к ничьим, но регулярно забивает. Сценарий матча может развиваться с преимуществом хозяев, особенно во втором тайме. При этом у Болгарии есть шансы забить – оборона греков не безупречна. Наиболее вероятный исход – победа Греции в результативной игре.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Греции
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Греции – коэффициент 6.00
- Победа Греции – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал Греции больше 1.5 – коэффициент 2.10