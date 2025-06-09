Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча Греция – Болгария: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:19
Греция - Болгария
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Греции
Сделать ставку

10 июня в Ираклионе на стадионе «Панкритио» состоится товарищеский матч между сборными Греции и Болгарии. Обе команды подходят к этой встрече в разном психологическом состоянии. Греция на ходу после яркой победы над Словакией, а Болгария демонстрирует стабильность, но исключительно в ничейных результатах. Эта игра станет отличной возможностью для обеих сборных провести финальную проверку состава и схем перед официальными матчами.

Греция

Сборная Греции провела уверенную серию игр, чередуя победы с неудачами, но в товарищеских матчах демонстрирует стабильную результативность. В четырeх последних матчах этого формата команда обязательно забивает, а недавняя победа над Словакией со счeтом 4:1 только подтверждает атакующий потенциал. В последних пяти играх греки отличились 9 раз, пропустив при этом 5 мячей.

Болгария

Болгария пока не может найти путь к победам – четыре последних товарищеских матча завершились вничью. Впрочем, команда регулярно забивает: 6 голов в пяти последних играх, что говорит о наличии атакующего потенциала. Однако оборона остаeтся слабым звеном: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, пропущенные в 4 играх подряд. Матч с Кипром (2:2) подтвердил как способность болгар создавать моменты, так и неспособность сдерживать даже не самых сильных соперников.

Факты о командах

Греция

  • Победа 4:1 над Словакией в последней игре
  • В 4 последних товарищеских матчах обязательно забивает
  • В 5 последних матчах: 9 забитых и 5 пропущенных голов
  • Средняя результативность – 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Болгария

  • Ничьи в 4 последних товарищеских матчах
  • В 5 последних матчах: 6 забитых и 7 пропущенных
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • Пропускает в 4 играх подряд
  • Средняя результативность – 1.20 гола за игру
  • В обороне – 1.40 пропущенных гола в среднем за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Греция
4 : 0
10.06.2025
Болгария

Прогноз на матч Греция – Болгария

Греция выглядит предпочтительнее по текущей форме, особенно в атакующих действиях. Болгария нестабильна в обороне и склонна к ничьим, но регулярно забивает. Сценарий матча может развиваться с преимуществом хозяев, особенно во втором тайме. При этом у Болгарии есть шансы забить – оборона греков не безупречна. Наиболее вероятный исход – победа Греции в результативной игре.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Греции

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Греции – коэффициент 6.00
  • Победа Греции – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Греции больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу Греции
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Болгария Греция
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 