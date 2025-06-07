8 июня в 17-м туре Второй лиги А на стадионе «Ленинградец Арена» встретятся четвертая и вторая команды текущего сезона – «Ленинградец» и «Волга Ульяновск». Оба клуба претендуют на повышение, и встреча носит важный турнирный характер. Команды подходят к матчу в неплохой форме, но имеют разные игровые характеристики.

«Ленинградец»

Коллектив из Ленинградской области показывает нестабильную, но боевую игру. После 16 туров у команды 24 очка и 4-е место. В последних 5 турах команда забила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру), а пропустила 8 (по 1.60 за матч). Главная проблема – оборона: домашнее поражение 1:4 от «Машука-КМВ» и два подряд ничейных результата с пропущенными мячами указывают на нестабильность сзади. Однако атакующая линия выглядит живо – команда забивает в пяти матчах подряд, включая выездную победу над «ПФК Кубань» (1:0).

«Волга Ульяновск»

Гости – одни из фаворитов лиги. После 16 туров «Волга» располагается на 2-й строчке с 28 очками. Команда не проигрывает в четырeх турах кряду и в целом набрала форму – 12 матчей без поражений из последних 14. В 5 последних играх она забила 8 голов (в среднем 1.60) и пропустила лишь 4 (0.80 за матч). Особенно выделяются победы над «Торпедо Миасс» (4:0) и «Велесом» (2:1), где команда доминировала и грамотно использовала моменты. Единственный тревожный сигнал – нулевая ничья с «Машуком-КМВ» в последнем туре, где атаке не хватило свежести.

Факты о командах:

«Ленинградец»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Волга Ульяновск»

Не проигрывает в 4 турах подряд

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 1 Забитых мячей 6 0.5 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:3 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур Ленинградец 1 : 3 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Волга 3 : 0 Ленинградец

Прогноз на матч

Обе команды обладают атакующим потенциалом, но оборона «Ленинградца» даeт сбои даже дома. В то время как «Волга Ульяновск» гораздо стабильнее и увереннее действует как в атаке, так и в обороне. С учeтом турнирной мотивации и более организованной структуры, «Волга» имеет отличные шансы увезти очки из Санкт-Петербурга. Но «Ленинградец» вряд ли останется без забитого мяча – команда играет ярко при родных трибунах.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Волги Ульяновск».

Рекомендованные ставки: