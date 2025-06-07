8 июня в 17-м туре Второй лиги А на стадионе «Ленинградец Арена» встретятся четвертая и вторая команды текущего сезона – «Ленинградец» и «Волга Ульяновск». Оба клуба претендуют на повышение, и встреча носит важный турнирный характер. Команды подходят к матчу в неплохой форме, но имеют разные игровые характеристики.
«Ленинградец»
Коллектив из Ленинградской области показывает нестабильную, но боевую игру. После 16 туров у команды 24 очка и 4-е место. В последних 5 турах команда забила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру), а пропустила 8 (по 1.60 за матч). Главная проблема – оборона: домашнее поражение 1:4 от «Машука-КМВ» и два подряд ничейных результата с пропущенными мячами указывают на нестабильность сзади. Однако атакующая линия выглядит живо – команда забивает в пяти матчах подряд, включая выездную победу над «ПФК Кубань» (1:0).
«Волга Ульяновск»
Гости – одни из фаворитов лиги. После 16 туров «Волга» располагается на 2-й строчке с 28 очками. Команда не проигрывает в четырeх турах кряду и в целом набрала форму – 12 матчей без поражений из последних 14. В 5 последних играх она забила 8 голов (в среднем 1.60) и пропустила лишь 4 (0.80 за матч). Особенно выделяются победы над «Торпедо Миасс» (4:0) и «Велесом» (2:1), где команда доминировала и грамотно использовала моменты. Единственный тревожный сигнал – нулевая ничья с «Машуком-КМВ» в последнем туре, где атаке не хватило свежести.
Факты о командах:
«Ленинградец»
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
«Волга Ульяновск»
- Не проигрывает в 4 турах подряд
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
Прогноз на матч
Обе команды обладают атакующим потенциалом, но оборона «Ленинградца» даeт сбои даже дома. В то время как «Волга Ульяновск» гораздо стабильнее и увереннее действует как в атаке, так и в обороне. С учeтом турнирной мотивации и более организованной структуры, «Волга» имеет отличные шансы увезти очки из Санкт-Петербурга. Но «Ленинградец» вряд ли останется без забитого мяча – команда играет ярко при родных трибунах.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Волги Ульяновск».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Волги Ульяновск» – коэффициент 6.50
- Победа «Волги Ульяновск» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Волги Ульяновск» больше 1.5 – коэффициент 2.20