Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Ленинградец» – «Волга Ульяновск»: Вторая лига А, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:43
Ленинградец - Волга
08 июн. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Волги Ульяновск»
Сделать ставку

8 июня в 17-м туре Второй лиги А на стадионе «Ленинградец Арена» встретятся четвертая и вторая команды текущего сезона – «Ленинградец» и «Волга Ульяновск». Оба клуба претендуют на повышение, и встреча носит важный турнирный характер. Команды подходят к матчу в неплохой форме, но имеют разные игровые характеристики.

«Ленинградец»

Коллектив из Ленинградской области показывает нестабильную, но боевую игру. После 16 туров у команды 24 очка и 4-е место. В последних 5 турах команда забила 6 мячей (в среднем 1.20 за игру), а пропустила 8 (по 1.60 за матч). Главная проблема – оборона: домашнее поражение 1:4 от «Машука-КМВ» и два подряд ничейных результата с пропущенными мячами указывают на нестабильность сзади. Однако атакующая линия выглядит живо – команда забивает в пяти матчах подряд, включая выездную победу над «ПФК Кубань» (1:0).

«Волга Ульяновск»

Гости – одни из фаворитов лиги. После 16 туров «Волга» располагается на 2-й строчке с 28 очками. Команда не проигрывает в четырeх турах кряду и в целом набрала форму – 12 матчей без поражений из последних 14. В 5 последних играх она забила 8 голов (в среднем 1.60) и пропустила лишь 4 (0.80 за матч). Особенно выделяются победы над «Торпедо Миасс» (4:0) и «Велесом» (2:1), где команда доминировала и грамотно использовала моменты. Единственный тревожный сигнал – нулевая ничья с «Машуком-КМВ» в последнем туре, где атаке не хватило свежести.

Факты о командах:

«Ленинградец»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Волга Ульяновск»

  • Не проигрывает в 4 турах подряд
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
1 : 3
08.06.2025
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волга
3 : 0
23.04.2025
Ленинградец

Прогноз на матч

Обе команды обладают атакующим потенциалом, но оборона «Ленинградца» даeт сбои даже дома. В то время как «Волга Ульяновск» гораздо стабильнее и увереннее действует как в атаке, так и в обороне. С учeтом турнирной мотивации и более организованной структуры, «Волга» имеет отличные шансы увезти очки из Санкт-Петербурга. Но «Ленинградец» вряд ли останется без забитого мяча – команда играет ярко при родных трибунах.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Волги Ульяновск».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Волги Ульяновск» – коэффициент 6.50
  • Победа «Волги Ульяновск» – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Волги Ульяновск» больше 1.5 – коэффициент 2.20

6.50
Точный счёт 1:2 в пользу «Волги Ульяновск»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волга Ленинградец
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 