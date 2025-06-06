7 июня 2025 года на стадионе Rice-Eccles в Солт-Лейк-Сити состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Швейцарии. Обе команды активно готовятся к летним турнирам и рассматривают эту встречу как возможность проверить состав и игровые схемы. Противостояние обещает быть интересным, особенно учитывая текущую форму соперников.
Мексика
Сборная Мексики демонстрирует стабильность и дисциплину. Команда не проигрывает в трeх последних товарищеских матчах, а самое важное – не пропускает голов. За пять предыдущих игр в еe ворота влетел лишь один мяч, при этом мексиканцы сами забили пять раз. В обороне мексиканцы действуют слаженно, а структура построения игры показывает акцент на надeжность и контроль. Особенно примечательна победа над США со счeтом 2:0, где была продемонстрирована высокая реализация и тактическая зрелость.
Швейцария
Сборная Швейцарии результативна, но неустойчива. Команда не проигрывает в шести последних товарищеских матчах и стабильно забивает – по крайней мере по одному голу в каждой из последних пяти встреч. Однако оборона швейцарцев оставляет желать лучшего: они пропускают в девяти играх подряд, а в последних пяти поединках допустили восемь голов. Особенно тревожит игра на выезде – сборная не побеждает в шести гостевых товарищеских матчах подряд. Несмотря на атакующий потенциал (в среднем 1.80 гола за игру), проблемы в защите делают команду уязвимой.
Факты о командах
Мексика
- Не проигрывает в 3 последних матчах в рамках товарищеских встреч.
- Не пропускает в 4 последних матчах.
- В среднем забивает 1.00 гола и пропускает 0.20 гола за игру в последних 5 матчах.
- Победа над США (2:0) в последней встрече.
Швейцария
- Не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах.
- Не выигрывает в 6 гостевых товарищеских матчах подряд.
- В среднем забивает 1.80 гола, пропускает 1.60 гола за игру.
- Пропускает в 9 матчах подряд, но забивает в каждой из последних 5.
Прогноз на матч
Игра обещает быть сдержанной со стороны Мексики и более открытой со стороны Швейцарии. Мексиканцы, вероятнее всего, сосредоточатся на контроле мяча и быстрых вертикальных выходах, в то время как швейцарцы будут искать моменты через фланги и индивидуальные действия в атаке. Однако надeжность мексиканской обороны в сочетании с нестабильной защитой Швейцарии делает хозяев поля фаворитами встречи. Возможно, матч завершится минимальной победой Мексики с вероятным голом от обеих сторон.
Точный счeт: 2:1 в пользу Мексики
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Мексики – коэффициент 6.00
- Победа Мексики – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал Швейцарии больше 0.5 – коэффициент 1.45