7 июня 2025 года на стадионе Rice-Eccles в Солт-Лейк-Сити состоится товарищеский матч между сборными Мексики и Швейцарии. Обе команды активно готовятся к летним турнирам и рассматривают эту встречу как возможность проверить состав и игровые схемы. Противостояние обещает быть интересным, особенно учитывая текущую форму соперников.

Мексика

Сборная Мексики демонстрирует стабильность и дисциплину. Команда не проигрывает в трeх последних товарищеских матчах, а самое важное – не пропускает голов. За пять предыдущих игр в еe ворота влетел лишь один мяч, при этом мексиканцы сами забили пять раз. В обороне мексиканцы действуют слаженно, а структура построения игры показывает акцент на надeжность и контроль. Особенно примечательна победа над США со счeтом 2:0, где была продемонстрирована высокая реализация и тактическая зрелость.

Швейцария

Сборная Швейцарии результативна, но неустойчива. Команда не проигрывает в шести последних товарищеских матчах и стабильно забивает – по крайней мере по одному голу в каждой из последних пяти встреч. Однако оборона швейцарцев оставляет желать лучшего: они пропускают в девяти играх подряд, а в последних пяти поединках допустили восемь голов. Особенно тревожит игра на выезде – сборная не побеждает в шести гостевых товарищеских матчах подряд. Несмотря на атакующий потенциал (в среднем 1.80 гола за игру), проблемы в защите делают команду уязвимой.

Факты о командах

Мексика

Не проигрывает в 3 последних матчах в рамках товарищеских встреч.

Не пропускает в 4 последних матчах.

В среднем забивает 1.00 гола и пропускает 0.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Победа над США (2:0) в последней встрече.

Швейцария

Не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах.

Не выигрывает в 6 гостевых товарищеских матчах подряд.

В среднем забивает 1.80 гола, пропускает 1.60 гола за игру.

Пропускает в 9 матчах подряд, но забивает в каждой из последних 5.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 2 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 4 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Товарищеские матчи. Сборные, Мексика 2 : 4 Швейцария

Прогноз на матч

Игра обещает быть сдержанной со стороны Мексики и более открытой со стороны Швейцарии. Мексиканцы, вероятнее всего, сосредоточатся на контроле мяча и быстрых вертикальных выходах, в то время как швейцарцы будут искать моменты через фланги и индивидуальные действия в атаке. Однако надeжность мексиканской обороны в сочетании с нестабильной защитой Швейцарии делает хозяев поля фаворитами встречи. Возможно, матч завершится минимальной победой Мексики с вероятным голом от обеих сторон.

Точный счeт: 2:1 в пользу Мексики

Рекомендованные ставки: