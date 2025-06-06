7 июня 2025 года на стадионе «БМО Филд» в Торонто сборная Канады примет команду Украины в рамках товарищеского матча. Обе команды рассматривают эту встречу как возможность отработать игровые связки и укрепить форму перед основными соревнованиями. Ожидается напряжeнное и насыщенное событиями противостояние.

Канада

Сборная Канады находится в неплохой форме: команда не проигрывает в четырeх последних товарищеских матчах. В крайней встрече была одержана победа над Панамой со счeтом 2:1. В последних пяти играх канадцы забили шесть голов и столько же пропустили. Это говорит о сбалансированной, но не идеальной обороне. В атаке команда демонстрирует хорошую мобильность и может рассчитывать на гол в любом матче. Однако Канада пропускает в пяти из последних семи игр, что указывает на уязвимость при быстрых контратаках соперников.

Украина

Сборная Украины, несмотря на недавнее поражение от Бельгии (0:3), показывает конкурентоспособный футбол. В последних пяти матчах украинцы забили семь мячей и пропустили столько же. В атаке команда стабильна: голы забивались в семи из девяти последних встреч. Однако оборона не справляется со своей задачей – пропущенные мячи фиксируются в каждой из последних пяти игр. Это может стать ключевым фактором в матче против команды, обладающей быстрой фланговой игрой, как Канада.

Факты о командах

Канада

Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах.

В среднем забивает и пропускает по 1.20 гола за игру.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Украина

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

В среднем забивает 1.40 гола за игру.

Пропускает в каждой из последних 5 игр.

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным. Обе команды обладают атакующим потенциалом и склонны к ошибкам в обороне. Украина в последние месяцы демонстрирует более высокий темп игры и стабильность в созидании, но и Канада на домашнем поле традиционно выступает уверенно. Ожидается равная борьба с забитыми мячами с обеих сторон. Исходя из формы команд, высока вероятность ничейного результата. Оптимальным выбором выглядит ставка на результативную ничью с обменом голами.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: