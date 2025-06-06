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Прогноз на точный счёт матча Канада – Украина: Товарищеские матчи, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 11:10
Канада - Украина
07 июн. 2025, суббота 22:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 1:1
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7 июня 2025 года на стадионе «БМО Филд» в Торонто сборная Канады примет команду Украины в рамках товарищеского матча. Обе команды рассматривают эту встречу как возможность отработать игровые связки и укрепить форму перед основными соревнованиями. Ожидается напряжeнное и насыщенное событиями противостояние.

Канада

Сборная Канады находится в неплохой форме: команда не проигрывает в четырeх последних товарищеских матчах. В крайней встрече была одержана победа над Панамой со счeтом 2:1. В последних пяти играх канадцы забили шесть голов и столько же пропустили. Это говорит о сбалансированной, но не идеальной обороне. В атаке команда демонстрирует хорошую мобильность и может рассчитывать на гол в любом матче. Однако Канада пропускает в пяти из последних семи игр, что указывает на уязвимость при быстрых контратаках соперников.

Украина

Сборная Украины, несмотря на недавнее поражение от Бельгии (0:3), показывает конкурентоспособный футбол. В последних пяти матчах украинцы забили семь мячей и пропустили столько же. В атаке команда стабильна: голы забивались в семи из девяти последних встреч. Однако оборона не справляется со своей задачей – пропущенные мячи фиксируются в каждой из последних пяти игр. Это может стать ключевым фактором в матче против команды, обладающей быстрой фланговой игрой, как Канада.

Факты о командах

Канада

  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах.
  • В среднем забивает и пропускает по 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Украина

  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в каждой из последних 5 игр.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
4
3
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
4 : 2
07.06.2025
Украина
Товарищеские матчи. Сборные,
Украина
2 : 2
08.10.2010
Канада

Прогноз на матч

Матч обещает быть результативным. Обе команды обладают атакующим потенциалом и склонны к ошибкам в обороне. Украина в последние месяцы демонстрирует более высокий темп игры и стабильность в созидании, но и Канада на домашнем поле традиционно выступает уверенно. Ожидается равная борьба с забитыми мячами с обеих сторон. Исходя из формы команд, высока вероятность ничейного результата. Оптимальным выбором выглядит ставка на результативную ничью с обменом голами.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал Украины больше 0.5 – коэффициент 1.40

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Украина Канада
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