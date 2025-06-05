6 июня на стадионе «Алгарве» сборная Гибралтара примет Хорватию в рамках 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира. Обе команды имеют разные задачи и амбиции: если Гибралтар борется за каждое очко и мечтает о достойной игре, то Хорватия – один из фаворитов группы, нацелена на уверенную победу после не самой стабильной серии матчей.

Гибралтар

Сборная Гибралтара находится в очевидно слабой форме. Команда не побеждает в 5 последних матчах, забив лишь 3 гола и пропустив 9. В квалификации ЧМ-2026 подопечные Хулио Сесара Рибаса проиграли Чехии (0:4) и Черногории (1:3), что снова подтвердило уязвимость обороны и недостаточную плотность игры в центре поля. Средний показатель пропущенных мячей – 1.80 за игру – указывает на системные проблемы в защите. Команда играет с предельной самоотдачей, но ресурс и класс игроков явно ограничены.

Хорватия

Хорваты выступают в ранге фаворита, несмотря на то, что в последних пяти выездных матчах квалификации не побеждали. Тем не менее, команда Златко Далича по-прежнему обладает высоким уровнем игроков и организацией. В последних пяти играх Хорватия забила 6 голов и пропустила 7, показывая нестабильность в обороне. В то же время соперники были серьeзными – Франция, Португалия, Польша. Матч против Гибралтара – шанс для хорватов вернуть уверенность и набрать очки с комфортной разницей.

Факты о командах

Гибралтар

Не выигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.60 гола

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в 4 матчах подряд

Хорватия

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах в рамках квалификации ЧМ

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 11 0 В среднем за матч 5.5 Крупнейшая победа 7:0 Самый результативный матч: 0:7 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Гибралтар 0 : 7 Хорватия Товарищеские матчи. Сборные, Хорватия 4 : 0 Гибралтар

Прогноз на матч «Гибралтар» – «Хорватия»

Разница в классе между командами очевидна. Хорватия объективно сильнее на всех участках поля и, несмотря на неудачные выезды в прошлом, обязана брать уверенные три очка. Гибралтар играет на пределе возможностей, но против команды уровня Хорватии будет крайне сложно даже рассчитывать на забитый мяч.

Скорее всего, игра пройдeт под полным контролем гостей. Хорваты не будут форсировать события, но в каждой из половин смогут реализовать своe преимущество. При этом, учитывая уязвимость обороны хозяев и высокое индивидуальное мастерство хорватских атакующих, возможна разгромная победа гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу Хорватии

Рекомендованные ставки: