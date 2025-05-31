Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Интер РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Спартак Кострома» – «Велес»: Вторая лига А, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:15
Спартак К - Велес
01 июн. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартака Кострома»
Сделать ставку

1 июня в рамках 16-го тура Вторая лига А встретятся две команды, находящиеся в разных формах: «Спартак Кострома», лидирующий в турнире, и «Велес», который уже в четвeртый раз подряд не может выиграть. «Спартак Кострома» продолжает уверенно двигаться к вершине, а «Велес» пока не может стабилизировать свою игру. Ожидается, что матч будет контролироваться хозяевами, но «Велес» не откажется от борьбы.

«Спартак Кострома»

Команда из Костромы продолжает показывать отличные результаты в сезоне. С 35 очками после 15 туров она уверенно занимает 1-е место в турнире. В последних пяти матчах «Спартак» одержал 4 победы, продемонстрировав отличные атакующие действия (11 забитых голов). Однако игра в обороне тоже заслуживает похвалы – лишь 2 пропущенных мяча за тот же период.

Особенно впечатляет стабильность команды в атаке. «Спартак» забивает в каждом матче и в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 турах. Эта команда, безусловно, одна из самых сильных в лиге, и на своeм поле они продолжают набирать очки.

«Велес»

«Велес» не может найти свою игру в последних матчах. С 15 очками после 15 туров команда занимает 7-е место в таблице. В последних 5 играх они одержали одну победу, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Проблемы команды в обороне очевидны – в последних четырeх матчах «Велес» пропускал голы, при этом в последних пяти играх забили только 4 мяча. В атаке у команды наблюдается явная нехватка стабильности.

Примечательно, что команда пропускает в среднем 1.20 гола за матч и пока не может стабилизировать оборонительные действия. Однако, несмотря на это, «Велес» продолжает бороться и забивает в каждом втором матче. Вероятно, они попытаются навязать игру и создать проблемы для обороны соперника.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в 18 последних матчах

«Велес»

  • Без побед в 4 последних играх
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
57% (4)
29% (2)
14% (1)
9
Забитых мячей
5
1.29
В среднем за матч
0.71
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Велес
0 : 1
19.04.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Велес
0 : 1
17.11.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Спартак К
1 : 1
21.07.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Велес
2 : 1
08.10.2023
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Спартак К
0 : 0
13.08.2023
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Спартак К
2 : 1
27.05.2018
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
Велес
1 : 3
19.07.2017
Спартак К
Показать все

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Велес»

Команда хозяев выглядит более сильной и стабильной. С учeтом их отличной формы, атакующей мощи и уверенной игры в обороне, «Спартак Кострома» будет фаворитом встречи. «Велес» продолжает бороться, но текущая форма и проблемы в обороне могут стать серьeзным препятствием для них.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Спартака Кострома» – коэффициент 6.50
  • Победа «Спартак Кострома» с форой -1.0 – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Спартак Кострома» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Спартака Кострома»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Спартак К
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 3
8.00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
СКА-Хабаровск-2 - Знамя Труда
Точный счёт 1:3 в пользу «Знамя Труда»
Матч завершен
1 : 1
6.50
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл - Калуга
Точный счёт 1:2 в пользу «Калуги»
Матч завершен
3 : 1
7.00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Матч завершен
3 : 1
6.20
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Матч завершен
3 : 1
7.00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 