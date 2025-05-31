1 июня в рамках 16-го тура Вторая лига А встретятся две команды, находящиеся в разных формах: «Спартак Кострома», лидирующий в турнире, и «Велес», который уже в четвeртый раз подряд не может выиграть. «Спартак Кострома» продолжает уверенно двигаться к вершине, а «Велес» пока не может стабилизировать свою игру. Ожидается, что матч будет контролироваться хозяевами, но «Велес» не откажется от борьбы.

«Спартак Кострома»

Команда из Костромы продолжает показывать отличные результаты в сезоне. С 35 очками после 15 туров она уверенно занимает 1-е место в турнире. В последних пяти матчах «Спартак» одержал 4 победы, продемонстрировав отличные атакующие действия (11 забитых голов). Однако игра в обороне тоже заслуживает похвалы – лишь 2 пропущенных мяча за тот же период.

Особенно впечатляет стабильность команды в атаке. «Спартак» забивает в каждом матче и в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 турах. Эта команда, безусловно, одна из самых сильных в лиге, и на своeм поле они продолжают набирать очки.

«Велес»

«Велес» не может найти свою игру в последних матчах. С 15 очками после 15 туров команда занимает 7-е место в таблице. В последних 5 играх они одержали одну победу, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. Проблемы команды в обороне очевидны – в последних четырeх матчах «Велес» пропускал голы, при этом в последних пяти играх забили только 4 мяча. В атаке у команды наблюдается явная нехватка стабильности.

Примечательно, что команда пропускает в среднем 1.20 гола за матч и пока не может стабилизировать оборонительные действия. Однако, несмотря на это, «Велес» продолжает бороться и забивает в каждом втором матче. Вероятно, они попытаются навязать игру и создать проблемы для обороны соперника.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Победы в 4 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в 18 последних матчах

«Велес»

Без побед в 4 последних играх

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 57% (4) 29% (2) 14% (1) 9 Забитых мячей 5 1.29 В среднем за матч 0.71 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Велес 0 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур Велес 0 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур Спартак К 1 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур Велес 2 : 1 Спартак К Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур Спартак К 0 : 0 Велес Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур Спартак К 2 : 1 Велес Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур Велес 1 : 3 Спартак К

Прогноз на матч «Спартак Кострома» – «Велес»

Команда хозяев выглядит более сильной и стабильной. С учeтом их отличной формы, атакующей мощи и уверенной игры в обороне, «Спартак Кострома» будет фаворитом встречи. «Велес» продолжает бороться, но текущая форма и проблемы в обороне могут стать серьeзным препятствием для них.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Спартака Кострома».

Рекомендованные ставки: