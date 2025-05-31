1 июня состоится один из центральных матчей 16-го тура Второй лиги А, в котором сойдутся команды из верхней части таблицы – «Челябинск» и «Волгарь». Хозяева идут третьими и имеют в активе 23 очка, гости располагаются на пятой строчке с 21 баллом. Оба коллектива ведут борьбу за топ-3, что добавляет дополнительной мотивации. Ожидается упорное противостояние, где результат может решить один точный удар.

«Челябинск»

Команда показывает нестабильные, но временами уверенные выступления. В последних пяти матчах «Челябинск» одержал две победы и потерпел три поражения. Особенно выделяется домашняя статистика: 5 побед в 7 последних играх, что говорит о хорошем уровне организации игры на своeм поле. Команда умеет действовать прагматично и забивать нужные мячи, несмотря на достаточно скромную результативность.

Однако оборона вызывает вопросы – 8 пропущенных мячей в пяти турах. Вылезают ошибки под давлением, особенно в позиционной обороне. Зато в атаке «Челябинск» стабильно забивает в домашних играх, пусть и редко больше одного гола.

«Волгарь»

«Волгарь» также не может похвастаться идеальной формой. В пяти последних матчах у команды всего одна победа, но и поражений немного – команда борется до финального свистка. В игре с «Волгой» они ушли от поражения на последних минутах, а в матче с «Ленинградцем» показали стойкость, сведя всe к ничьей на выезде.

Астраханский клуб не уступает в классе и обладает хорошей линией полузащиты, способной контролировать темп. Однако в защите не всегда удаeтся действовать надeжно – 6 пропущенных в последних 5 матчах. В атаке есть определeнная острота – «Волгарь» забивает в 6 из 8 последних матчей, при этом не показывает высокой реализации.

Факты о командах

«Челябинск»

Победы в 3 из 5 домашних матчей

5 голов и 8 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 1.00 забитый и 1.60 пропущенных за игру

«Волгарь»

1 победа в 5 последних турах

5 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 1.00 забитый и 1.20 пропущенных за игру

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.33 2:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Волгарь 0 : 0 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур Челябинск 1 : 0 Волгарь Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур Волгарь 1 : 2 Челябинск

Прогноз на матч «Челябинск» – «Волгарь»

Исходя из формы команд, можно ожидать плотную борьбу без обилия моментов. Обе команды действуют с акцентом на осторожность, и скорее предпочтут не проиграть, чем рисковать ради победы. «Челябинск» немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора, но и «Волгарь» способен удивить, особенно в контратакующей игре.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: