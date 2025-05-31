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Прогноз на точный счет матча «Челябинск» – «Волгарь»: Вторая лига А, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:34
Челябинск - Волгарь
01 июн. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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7.20
Точный счёт 1:1
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1 июня состоится один из центральных матчей 16-го тура Второй лиги А, в котором сойдутся команды из верхней части таблицы – «Челябинск» и «Волгарь». Хозяева идут третьими и имеют в активе 23 очка, гости располагаются на пятой строчке с 21 баллом. Оба коллектива ведут борьбу за топ-3, что добавляет дополнительной мотивации. Ожидается упорное противостояние, где результат может решить один точный удар.

«Челябинск»

Команда показывает нестабильные, но временами уверенные выступления. В последних пяти матчах «Челябинск» одержал две победы и потерпел три поражения. Особенно выделяется домашняя статистика: 5 побед в 7 последних играх, что говорит о хорошем уровне организации игры на своeм поле. Команда умеет действовать прагматично и забивать нужные мячи, несмотря на достаточно скромную результативность.

Однако оборона вызывает вопросы – 8 пропущенных мячей в пяти турах. Вылезают ошибки под давлением, особенно в позиционной обороне. Зато в атаке «Челябинск» стабильно забивает в домашних играх, пусть и редко больше одного гола.

«Волгарь»

«Волгарь» также не может похвастаться идеальной формой. В пяти последних матчах у команды всего одна победа, но и поражений немного – команда борется до финального свистка. В игре с «Волгой» они ушли от поражения на последних минутах, а в матче с «Ленинградцем» показали стойкость, сведя всe к ничьей на выезде.

Астраханский клуб не уступает в классе и обладает хорошей линией полузащиты, способной контролировать темп. Однако в защите не всегда удаeтся действовать надeжно – 6 пропущенных в последних 5 матчах. В атаке есть определeнная острота – «Волгарь» забивает в 6 из 8 последних матчей, при этом не показывает высокой реализации.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Победы в 3 из 5 домашних матчей
  • 5 голов и 8 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.00 забитый и 1.60 пропущенных за игру

«Волгарь»

  • 1 победа в 5 последних турах
  • 5 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах
  • В среднем: 1.00 забитый и 1.20 пропущенных за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Волгарь
0 : 0
19.04.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Челябинск
1 : 0
06.10.2024
Волгарь
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Волгарь
1 : 2
11.08.2024
Челябинск

Прогноз на матч «Челябинск» – «Волгарь»

Исходя из формы команд, можно ожидать плотную борьбу без обилия моментов. Обе команды действуют с акцентом на осторожность, и скорее предпочтут не проиграть, чем рисковать ради победы. «Челябинск» немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора, но и «Волгарь» способен удивить, особенно в контратакующей игре.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Ничья – коэффициент 3.10

7.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Челябинск
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