1 июня состоится один из центральных матчей 16-го тура Второй лиги А, в котором сойдутся команды из верхней части таблицы – «Челябинск» и «Волгарь». Хозяева идут третьими и имеют в активе 23 очка, гости располагаются на пятой строчке с 21 баллом. Оба коллектива ведут борьбу за топ-3, что добавляет дополнительной мотивации. Ожидается упорное противостояние, где результат может решить один точный удар.
«Челябинск»
Команда показывает нестабильные, но временами уверенные выступления. В последних пяти матчах «Челябинск» одержал две победы и потерпел три поражения. Особенно выделяется домашняя статистика: 5 побед в 7 последних играх, что говорит о хорошем уровне организации игры на своeм поле. Команда умеет действовать прагматично и забивать нужные мячи, несмотря на достаточно скромную результативность.
Однако оборона вызывает вопросы – 8 пропущенных мячей в пяти турах. Вылезают ошибки под давлением, особенно в позиционной обороне. Зато в атаке «Челябинск» стабильно забивает в домашних играх, пусть и редко больше одного гола.
«Волгарь»
«Волгарь» также не может похвастаться идеальной формой. В пяти последних матчах у команды всего одна победа, но и поражений немного – команда борется до финального свистка. В игре с «Волгой» они ушли от поражения на последних минутах, а в матче с «Ленинградцем» показали стойкость, сведя всe к ничьей на выезде.
Астраханский клуб не уступает в классе и обладает хорошей линией полузащиты, способной контролировать темп. Однако в защите не всегда удаeтся действовать надeжно – 6 пропущенных в последних 5 матчах. В атаке есть определeнная острота – «Волгарь» забивает в 6 из 8 последних матчей, при этом не показывает высокой реализации.
Факты о командах
«Челябинск»
- Победы в 3 из 5 домашних матчей
- 5 голов и 8 пропущенных за последние 5 игр
- В среднем: 1.00 забитый и 1.60 пропущенных за игру
«Волгарь»
- 1 победа в 5 последних турах
- 5 голов и 6 пропущенных в последних 5 матчах
- В среднем: 1.00 забитый и 1.20 пропущенных за игру
- Забивает в 6 из 8 последних встреч
Прогноз на матч «Челябинск» – «Волгарь»
Исходя из формы команд, можно ожидать плотную борьбу без обилия моментов. Обе команды действуют с акцентом на осторожность, и скорее предпочтут не проиграть, чем рисковать ради победы. «Челябинск» немного предпочтительнее за счeт домашнего фактора, но и «Волгарь» способен удивить, особенно в контратакующей игре.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Ничья – коэффициент 3.10