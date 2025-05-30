В матче 11-го тура казахстанской Премьер-лиги 31 мая на стадионе «Окжетпес» встретятся команды из верхней части таблицы: хозяева, набравшие отличный ход, принимают стабильного, но не самого результативного соперника. «Окжетпес» идeт на серии побед и стабильно забивает, а «Кызыл-Жар» неплохо обороняется и не проигрывает три матча подряд. Игра обещает быть осторожной, но напряжeнной.

«Окжетпес»

«Окжетпес» находится на 6-м месте с 17 очками и подходит к матчу с серией из трeх побед подряд, включая победу над «Кайратом» на выезде (2:1). Команда демонстрирует высокий уровень игры в атаке: 9 голов в последних 5 матчах, средняя результативность – 1.80 за игру. Лидером выступает Даурен Жумат, забивший 6 мячей в 11 матчах.В обороне команда также стабильна: 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч (0.60 в среднем). «Окжетпес» уверен в себе, играет с позиции силы и активно использует давление на флангах. Особенно хорошо команда выглядит в домашней атмосфере, где не боится рисковать и навязывает темп.

«Кызыл-Жар»

Команда занимает 8-е место с 13 очками и выдала отрезок без поражений в трeх последних турах, однако в атаке заметна просадка: 4 забитых мяча за 5 матчей (0.80 в среднем). Дарко Зорич остаeтся главным атакующим оружием – у него 3 гола в сезоне.«Кызыл-Жар» играет осторожно, делает ставку на плотную оборону и редко позволяет соперникам создавать много шансов. Пропущено 4 мяча за 5 матчей, в среднем – 0.80. В выездных играх команда старается сушить матч и делает упор на контратаки, что работает против соперников, играющих первым номером.

Факты о командах:

«Окжетпес»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите

Забивает в 6 матчах подряд

«Кызыл-Жар»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите

Пропускает в 3 из 5 последних игр

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 5 Забитых мячей 6 1.25 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Кызыл-Жар 1 : 2 Окжетпес Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Окжетпес 0 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Окжетпес 2 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Кызыл-Жар 3 : 1 Окжетпес

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Кызыл-Жар»

Форма и атакующий потенциал «Окжетпеса» делают его фаворитом этой встречи. Команда уверенно реализует моменты, особенно на домашнем поле. «Кызыл-Жар» будет стараться играть строго, но сдержать набравшего ход соперника будет непросто. С учeтом низкой результативности гостей и стабильности хозяев в обороне, вероятна минимальная победа «Окжетпеса» с сохранением тотала в пределах трeх голов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки: