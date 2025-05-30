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Прогноз на точный счёт матча «Окжетпес» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига Казахстан, 31 мая 2025

30 мая 2025 16:50
Окжетпес - Кызыл-Жар
31 мая 2025, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Окжетпеса»
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В матче 11-го тура казахстанской Премьер-лиги 31 мая на стадионе «Окжетпес» встретятся команды из верхней части таблицы: хозяева, набравшие отличный ход, принимают стабильного, но не самого результативного соперника. «Окжетпес» идeт на серии побед и стабильно забивает, а «Кызыл-Жар» неплохо обороняется и не проигрывает три матча подряд. Игра обещает быть осторожной, но напряжeнной.

«Окжетпес»

«Окжетпес» находится на 6-м месте с 17 очками и подходит к матчу с серией из трeх побед подряд, включая победу над «Кайратом» на выезде (2:1). Команда демонстрирует высокий уровень игры в атаке: 9 голов в последних 5 матчах, средняя результативность – 1.80 за игру. Лидером выступает Даурен Жумат, забивший 6 мячей в 11 матчах.В обороне команда также стабильна: 3 пропущенных мяча за 5 последних встреч (0.60 в среднем). «Окжетпес» уверен в себе, играет с позиции силы и активно использует давление на флангах. Особенно хорошо команда выглядит в домашней атмосфере, где не боится рисковать и навязывает темп.

«Кызыл-Жар»

Команда занимает 8-е место с 13 очками и выдала отрезок без поражений в трeх последних турах, однако в атаке заметна просадка: 4 забитых мяча за 5 матчей (0.80 в среднем). Дарко Зорич остаeтся главным атакующим оружием – у него 3 гола в сезоне.«Кызыл-Жар» играет осторожно, делает ставку на плотную оборону и редко позволяет соперникам создавать много шансов. Пропущено 4 мяча за 5 матчей, в среднем – 0.80. В выездных играх команда старается сушить матч и делает упор на контратаки, что работает против соперников, играющих первым номером.

Факты о командах:

«Окжетпес»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите
  • Забивает в 6 матчах подряд

«Кызыл-Жар»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите
  • Пропускает в 3 из 5 последних игр

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
5
Забитых мячей
6
1.25
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
01.10.2023
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
0 : 1
15.03.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
2 : 1
17.10.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
22.03.2020
Окжетпес

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Кызыл-Жар»

Форма и атакующий потенциал «Окжетпеса» делают его фаворитом этой встречи. Команда уверенно реализует моменты, особенно на домашнем поле. «Кызыл-Жар» будет стараться играть строго, но сдержать набравшего ход соперника будет непросто. С учeтом низкой результативности гостей и стабильности хозяев в обороне, вероятна минимальная победа «Окжетпеса» с сохранением тотала в пределах трeх голов.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Окжетпеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Окжетпеса» – коэффициент 5.50
  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Окжетпеса» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

5.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Окжетпеса»
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Окжетпес
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