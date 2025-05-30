31 мая в рамках 16-го тура Второй лиги А состоится матч между «Муромом» и «Динамо-2». Обе команды показывают атакующий футбол, но имеют свои проблемы в защите, что предвещает интересную и потенциально результативную игру. «Муром» продолжает борьбу за укрепление позиций в середине таблицы, а «Динамо-2» стремится сохранить лидерство.

«Муром»

Клуб из Владимирской области располагается на 6-й строчке, имея 19 очков после 15 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты: 2 победы, 2 поражения и ничья в пяти последних матчах. Забито 6 голов (в среднем 1.20 за игру), пропущено – 7 (1.40).

«Муром» выделяется на фоне соперников своей боевитостью, особенно в матчах с равными по уровню командами. Однако проблемы в обороне сохраняются: 8 матчей из 10 последних завершались с пропущенными мячами. На своeм поле «Муром» играет смело, но не всегда надeжно, что делает их матчи непредсказуемыми.

«Динамо-2»

Молодeжный состав «Динамо» из Москвы занимает первое место с 34 очками. В 5 последних матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00), но и пропустила 6 (1.20). Коллектив строит игру вокруг атакующих флангов и высокой интенсивности.

Несмотря на лидерство, у команды не лучшая форма в концовке мая: 2 поражения подряд от «Динамо Киров» и «Сибири» могут быть тревожным сигналом. Однако нападение продолжает работать эффективно, особенно против соперников, допускающих ошибки в защите. Учитывая, что «Муром» как раз относится к таким командам, «Динамо-2» должно воспользоваться своими шансами.

Факты о командах:

«Муром»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Пропускает 1.40 гола за матч

В 8 из 10 последних матчей команда пропускает

«Динамо-2»

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи 29% (2) 29% (2) 43% (3) 5 Забитых мячей 5 0.71 В среднем за матч 0.71 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур Динамо-2 2 : 0 Муром Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур Динамо-2 0 : 2 Муром Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур Муром 2 : 0 Динамо-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Муром 0 : 0 Динамо-2 Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Динамо-2 0 : 0 Муром Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур Динамо-2 1 : 0 Муром Россия. ПФЛ. Группа 2, 3 тур Муром 1 : 2 Динамо-2

Прогноз на матч «Муром» – «Динамо-2»

Обе команды демонстрируют результативный футбол, но имеют ощутимые проблемы в защите. Учитывая турнирную мотивацию «Динамо-2» и открытый стиль игры «Мурома» на домашнем поле, можно ожидать обмен голами и победу гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо-2».

Рекомендованные ставки: