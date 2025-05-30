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Прогноз на точный счет матча «Муром» – «Динамо-2»: Вторая лига А, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:01
Муром - Динамо-2
31 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо-2»
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31 мая в рамках 16-го тура Второй лиги А состоится матч между «Муромом» и «Динамо-2». Обе команды показывают атакующий футбол, но имеют свои проблемы в защите, что предвещает интересную и потенциально результативную игру. «Муром» продолжает борьбу за укрепление позиций в середине таблицы, а «Динамо-2» стремится сохранить лидерство.

«Муром»

Клуб из Владимирской области располагается на 6-й строчке, имея 19 очков после 15 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты: 2 победы, 2 поражения и ничья в пяти последних матчах. Забито 6 голов (в среднем 1.20 за игру), пропущено – 7 (1.40).

«Муром» выделяется на фоне соперников своей боевитостью, особенно в матчах с равными по уровню командами. Однако проблемы в обороне сохраняются: 8 матчей из 10 последних завершались с пропущенными мячами. На своeм поле «Муром» играет смело, но не всегда надeжно, что делает их матчи непредсказуемыми.

«Динамо-2»

Молодeжный состав «Динамо» из Москвы занимает первое место с 34 очками. В 5 последних матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00), но и пропустила 6 (1.20). Коллектив строит игру вокруг атакующих флангов и высокой интенсивности.

Несмотря на лидерство, у команды не лучшая форма в концовке мая: 2 поражения подряд от «Динамо Киров» и «Сибири» могут быть тревожным сигналом. Однако нападение продолжает работать эффективно, особенно против соперников, допускающих ошибки в защите. Учитывая, что «Муром» как раз относится к таким командам, «Динамо-2» должно воспользоваться своими шансами.

Факты о командах:

«Муром»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает 1.40 гола за матч
  • В 8 из 10 последних матчей команда пропускает

«Динамо-2»

  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
29% (2)
29% (2)
43% (3)
5
Забитых мячей
5
0.71
В среднем за матч
0.71
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо-2
2 : 0
16.04.2025
Муром
Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур
Динамо-2
0 : 2
30.10.2022
Муром
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Муром
2 : 0
04.09.2022
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур
Муром
0 : 0
14.11.2021
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур
Динамо-2
0 : 0
18.07.2021
Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Динамо-2
1 : 0
23.05.2021
Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2, 3 тур
Муром
1 : 2
23.08.2020
Динамо-2
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Прогноз на матч «Муром» – «Динамо-2»

Обе команды демонстрируют результативный футбол, но имеют ощутимые проблемы в защите. Учитывая турнирную мотивацию «Динамо-2» и открытый стиль игры «Мурома» на домашнем поле, можно ожидать обмен голами и победу гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Динамо-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Динамо-2» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо-2» больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо-2»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо-2 Муром
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