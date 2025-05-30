Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Динамо Киров» – «Иртыш»: Вторая лига А, 31 мая 2025

30 мая 2025 12:59
Динамо Киров - Иртыш
31 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Перейти в онлайн матча
6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Киров»
Сделать ставку

31 мая в 16 туре Второй лиги А состоится матч, который может укрепить позиции «Динамо Киров» в числе фаворитов сезона. Команда принимает на своeм поле «Иртыш», переживающий непростую полосу. Форма команд заметно отличается, и предстоящая встреча – шанс для хозяев продлить победную серию, а для гостей – попытка избежать очередного поражения. Соперники преследуют разные цели, и это придаeт дополнительную интригу.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» после 15 туров уверенно держится в лидирующей группе и показывает зрелую игру. Клуб выиграл 4 последних матча подряд, забивая в каждой встрече – всего 11 мячей за 5 игр (в среднем 2.2 за матч). При этом оборона выглядит организованно, пропущено всего 4 мяча (0.8 за игру). На своeм поле команда действует с акцентом на прессинг и быстрый переход в атаку, что приносит плоды. В последних матчах особенно выделяется нападение: комбинации у штрафной соперника регулярно завершаются ударами по воротам.

«Иртыш»

Гости явно не в лучшей форме: команда проиграла два из последних трeх матчей и пропустила 8 голов за 5 игр (1.6 в среднем). С атакой дела обстоят не лучше: лишь 4 забитых мяча за тот же период (0.8 в среднем). Последнее поражение от «Сибири» (0:4) стало тревожным звоночком, демонстрируя проблемы в обороне и отсутствии контроля в центре поля. Несмотря на отдельные всплески активности, стабильности команде не хватает, особенно на выезде, где она редко набирает очки.

Факты о командах:

«Динамо Киров»

  • Победа в 4 последних матчах
  • 11 голов за 5 игр (2.2 в среднем)
  • Пропущено 4 мяча (0.8 в среднем)
  • Забивает в 7 матчах подряд

«Иртыш»

  • 2 поражения в 3 турах
  • Пропущено 8 голов за 5 игр (1.6 в среднем)
  • Забито 4 мяча (0.8 в среднем)
  • Проблемы на выезде и в защите

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Иртыш
4 : 0
16.04.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Иртыш»

На фоне текущей формы фаворитом выглядит «Динамо Киров». Команда уверенно контролирует ход матчей, стабильно забивает и минимизирует ошибки в обороне. «Иртыш», напротив, не показывает целостной игры, а последняя крупная неудача лишний раз подчеркнула слабость командных взаимодействий. При домашнем факторе и более высоком уровне организации «Динамо Киров» способен одержать победу всухую.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Динамо Киров»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Динамо Киров» – коэффициент 6.20
  • Победа «Динамо Киров» с форой (-1) – коэффициент 2.25
  • ОЗ – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киров» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Динамо Киров»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Иртыш Динамо Киров
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
6.00
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Кабо-Верде
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 4
7.00
Лига конференций, Финал
Бетис - Челси
Точный счёт 1:1
Матч завершен
2 : 1
7.20
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Гана
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 2
7.00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Сочи - Пари НН
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи»
Матч завершен
1 : 0
6.80
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Ливан
Точный счёт 0:1 в пользу Ливана
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 