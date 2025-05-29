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Прогноз на точный счёт матча «Елимай» – «Астана»: Премьер-лига Казахстана, 30 мая 2025

29 мая 2025 10:19
Елимай - Астана
30 мая 2025, пятница 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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6.20
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
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30 мая на стадионе «Спартак» в Семее в рамках 11 тура Премьер-лиги Казахстана сойдутся «Елимай» и «Астана». Встреча обещает быть напряжeнной: хозяева цепко играют в защите и редко допускают крупные поражения, но в атаке явно недорабатывают. «Астана» же продолжает борьбу за чемпионство и при всей нестабильности в обороне регулярно находит пути к чужим воротам. Это матч противоположных стилей: прагматизм хозяев против темпа и креатива гостей.

«Елимай»

«Елимай» проводит добротный дебютный сезон, уверенно закрепившись в первой пятeрке турнирной таблицы с 17 очками после 10 туров. При этом у команды есть ощутимая проблема с реализацией моментов: всего 2 гола за последние 5 матчей, в среднем по 0.4 мяча за игру. Лучший бомбардир коллектива – Меме Фессу, на счету которого 5 голов в 12 матчах, однако партнeры по атаке часто не дотягивают до его уровня. Зато защита у команды организована надeжно: 4 пропущенных мяча за 5 последних игр – всего 0.8 в среднем. «Елимай» умеет сушить игру, не паникует под давлением и часто выбирает осторожную модель ведения матча, особенно на своeм поле.

«Астана»

«Астана» – один из главных претендентов на титул. Команда после 11 туров располагается на 2 месте с 24 очками и продолжает уверенно набирать. За последние 5 туров столичный клуб забил 9 мячей (в среднем 1.8 за игру), продолжая впечатляющую серию – «Астана» забивает в 13 матчах подряд. Лидер нападения Джеффри Чарльз в отличной форме: 9 голов в 16 матчах делают его одним из главных козырей гостей. Однако оборона у команды уязвима: 7 пропущенных в последних 5 играх, а это 1.4 гола в среднем. На выезде «Астана» не проигрывает в 6 из 8 матчей, но часто отдаeт инициативу и играет с короткими сериями владения. Тем не менее, в ключевые моменты класс позволяет выжимать максимум из эпизодов.

Факты о командах:

«Елимай»

  • 17 очков после 10 туров, 5 место в таблице
  • 2 забитых и 4 пропущенных мяча в 5 последних матчах
  • В среднем 0.4 гола забито и 0.8 пропущено за игру
  • Меме Фессу – 5 голов в 12 матчах

«Астана»

  • 24 очка после 11 туров, 2 место в таблице
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • 9 голов и 7 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.8 забитых и 1.4 пропущенных мяча за игру
  • Джеффри Чарльз – 9 голов в 16 матчах

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
0 : 3
20.10.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
0 : 1
31.03.2024
Елимай

Прогноз на матч «Елимай» – «Астана»

Игра обещает быть равной по накалу, но не по содержанию. «Елимай» умеет навязывать свой темп, особенно в домашних матчах, и постарается ограничить пространство для быстрых атак «Астаны». Однако гости обладают лучшими индивидуальными качествами, а высокая результативность последних матчей говорит в их пользу. При этом нестабильная оборона «Астаны» может оставить шанс хозяевам на гол. Прогноз – тяжeлая победа гостей в вязком, не слишком результативном матче.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Астаны»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Астаны» – коэффициент 6.20
  • Победа «Астаны» в основное время – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 1.90

6.20
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Астана Елимай
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