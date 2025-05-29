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Прогноз на точный счёт матча «Женис» – «Ордабасы»: Премьер-лига Казахстана, 30 мая 2025

29 мая 2025 10:09
Женис - Ордабасы
30 мая 2025, пятница 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Ордабасы»
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30 мая на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане пройдeт матч 11 тура казахстанской Премьер-лиги между командами с разными задачами и текущими формами. «Женис» отчаянно пытается выбраться из кризиса, не зная побед уже 12 матчей подряд, а «Ордабасы» продолжает идти на плаву в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру и уверенную оборону. Матч обещает быть напряжeнным, особенно с учeтом давления на хозяев поля.

«Женис»

Кризис в «Женисе» продолжается. После 10 туров у команды всего 6 очков, ни одной победы, и самая длительная серия без побед в лиге. В последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча, что составляет скромные 0.8 гола за игру. Пропускают «горожане» стабильно – 8 мячей за те же пять игр (1.6 в среднем). В обороне – множество ошибок, а в атаке – минимальное количество острых моментов. Лучший бомбардир – Адилио, и у него всего 2 гола за сезон. Ничья с «Кызыл-Жаром» и голевая перестрелка с «Астаной» (2:4) не изменили общего впечатления – «Женис» уязвим, особенно против команд, способных быстро переходить в атаку.

«Ордабасы»

На фоне соперника «Ордабасы» выглядит намного увереннее. 14 очков в 9 турах, лишь два поражения и семь матчей с забитыми голами из последних девяти. Команда отлично реализует моменты: 9 голов в пяти матчах (в среднем 1.8), при этом пропуская крайне мало – только 2 мяча за тот же отрезок (0.4 в среднем). Особенно показательны победы над «Кайсаром» (5:0) и «Атырау» (2:1), где «Ордабасы» доминировал с первых минут. Несмотря на минимальное поражение от «Улытау» (0:1), команда сохраняет игровой баланс и уверенность. При выездной дисциплине и хорошем движении мяча в атаке «Ордабасы» способен решать исход таких матчей ещe до перерыва.

Факты о командах:

«Женис»

  • 12 матчей без побед в Премьер-лиге
  • 4 забитых и 8 пропущенных голов в последних 5 играх
  • В среднем: 0.8 гола за матч, пропущенных – 1.6
  • Адилио – лучший бомбардир с 2 мячами

«Ордабасы»

  • 6 матчей без поражений из 8 последних
  • 9 голов в последних 5 играх
  • В среднем: 1.8 гола за матч, пропущенных – 0.4
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
1 : 2
26.10.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы

Прогноз на матч «Женис» – «Ордабасы»

Разница в классе и состоянии команд слишком ощутима, чтобы говорить о равной борьбе. «Женис» испытывает серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне, а «Ордабасы» играет слаженно, хладнокровно и результативно. Гости, скорее всего, быстро возьмут игру под контроль, будут действовать надeжно сзади и использовать слабые места в обороне хозяев. Если ничего экстраординарного не произойдeт, «Ордабасы» должен брать три очка, не дав сопернику отличиться.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 6.50
  • Победа «Ордабасы» в основное время – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Жениса» меньше 1.0 – коэффициент 1.65
  • «Ордабасы» забьeт в обоих таймах – коэффициент 2.25

6.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Женис
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