30 мая на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане пройдeт матч 11 тура казахстанской Премьер-лиги между командами с разными задачами и текущими формами. «Женис» отчаянно пытается выбраться из кризиса, не зная побед уже 12 матчей подряд, а «Ордабасы» продолжает идти на плаву в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру и уверенную оборону. Матч обещает быть напряжeнным, особенно с учeтом давления на хозяев поля.

«Женис»

Кризис в «Женисе» продолжается. После 10 туров у команды всего 6 очков, ни одной победы, и самая длительная серия без побед в лиге. В последних пяти матчах команда забила всего 4 мяча, что составляет скромные 0.8 гола за игру. Пропускают «горожане» стабильно – 8 мячей за те же пять игр (1.6 в среднем). В обороне – множество ошибок, а в атаке – минимальное количество острых моментов. Лучший бомбардир – Адилио, и у него всего 2 гола за сезон. Ничья с «Кызыл-Жаром» и голевая перестрелка с «Астаной» (2:4) не изменили общего впечатления – «Женис» уязвим, особенно против команд, способных быстро переходить в атаку.

«Ордабасы»

На фоне соперника «Ордабасы» выглядит намного увереннее. 14 очков в 9 турах, лишь два поражения и семь матчей с забитыми голами из последних девяти. Команда отлично реализует моменты: 9 голов в пяти матчах (в среднем 1.8), при этом пропуская крайне мало – только 2 мяча за тот же отрезок (0.4 в среднем). Особенно показательны победы над «Кайсаром» (5:0) и «Атырау» (2:1), где «Ордабасы» доминировал с первых минут. Несмотря на минимальное поражение от «Улытау» (0:1), команда сохраняет игровой баланс и уверенность. При выездной дисциплине и хорошем движении мяча в атаке «Ордабасы» способен решать исход таких матчей ещe до перерыва.

Факты о командах:

«Женис»

12 матчей без побед в Премьер-лиге

4 забитых и 8 пропущенных голов в последних 5 играх

В среднем: 0.8 гола за матч, пропущенных – 1.6

Адилио – лучший бомбардир с 2 мячами

«Ордабасы»

6 матчей без поражений из 8 последних

9 голов в последних 5 играх

В среднем: 1.8 гола за матч, пропущенных – 0.4

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 4 1.5 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Ордабасы 1 : 2 Женис Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Женис 1 : 3 Ордабасы

Прогноз на матч «Женис» – «Ордабасы»

Разница в классе и состоянии команд слишком ощутима, чтобы говорить о равной борьбе. «Женис» испытывает серьeзные трудности как в атаке, так и в обороне, а «Ордабасы» играет слаженно, хладнокровно и результативно. Гости, скорее всего, быстро возьмут игру под контроль, будут действовать надeжно сзади и использовать слабые места в обороне хозяев. Если ничего экстраординарного не произойдeт, «Ордабасы» должен брать три очка, не дав сопернику отличиться.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ордабасы»

Рекомендованные ставки: