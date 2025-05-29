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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»: Кубок Саудовской Аравии, 30 мая 2025

29 мая 2025 10:31
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
30 мая 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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30 мая на арене King Abdullah Sports City в Джидде состоится финал Кубка короля Саудовской Аравии. За трофей сразятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Обе команды находятся в хорошей форме, но подходят к финалу с разным статусом: «Аль-Иттихад» – фаворит и одна из самых стабильных команд сезона, тогда как «Аль-Кадисия» стала неожиданным претендентом на титул, уверенно пройдя кубковую дистанцию.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» провeл мощный отрезок – шесть побед подряд, в том числе три в Кубке. Команда забивает в каждой встрече, и за последние пять матчей отличилась 13 раз, при этом пропустив всего 5 голов. Коллектив показывает сбалансированную игру: агрессивная атака и разумная оборона дают нужный результат. Особенно стоит отметить победу над «Аль-Шабабом» (3:2) в полуфинале – матч получился сложным, но «Аль-Иттихад» проявил характер. В атаке активно работают фланги, а стандарты приносят постоянную угрозу. Команда демонстрирует зрелость, вариативность и высокую реализацию моментов.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» – кубковый боец, добравшийся до финала за счeт организованной игры и результативной атаки. За последние пять матчей команда забила 11 голов и пропустила 5. Три победы подряд в Кубке с сухим исходом против соперников вроде «Аль-Раэда» подтверждают настрой и функциональную готовность. Однако в последнем туре чемпионата «Аль-Кадисия» проиграла «Аль-Хилалю» (0:2), показав уязвимость обороны под серьeзным давлением. Несмотря на это, команда стабильно забивает (в 9 из 11 последних матчей) и не боится играть открыто. В финале многое будет зависеть от хладнокровия и способности сдерживать темп «Аль-Иттихада».

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • 6 побед подряд, включая 3 в Кубке
  • 13 голов в последних 5 матчах
  • Забивает минимум 2 мяча в каждом кубковом матче
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру

«Аль-Кадисия»

  • Победа в 3 последних матчах Кубка
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • 11 голов в последних 5 играх
  • Пропускает в каждом из последних 3 матчей

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
06.03.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
19.10.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»

Фаворитом встречи выглядит «Аль-Иттихад». Команда более опытная, стабильная и играет с высоким уровнем организации. Еe атакующие показатели превосходят те, что демонстрирует «Аль-Кадисия», а состав даeт тренерскому штабу широту тактических решений. Тем не менее, «Аль-Кадисия» в хорошей форме и способна забить – быстрые фланги и уверенные действия на подборах обеспечивают моменты. Финал будет напряжeнным, но класс и глубина состава «Аль-Иттихада» дадут своe. Вероятна победа фаворита при обмене голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Аль-Иттихада» в основное время – коэффициент 1.75

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Кубок Короля Аль-Кадисия Аль-Иттихад
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