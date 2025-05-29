30 мая на арене King Abdullah Sports City в Джидде состоится финал Кубка короля Саудовской Аравии. За трофей сразятся «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Обе команды находятся в хорошей форме, но подходят к финалу с разным статусом: «Аль-Иттихад» – фаворит и одна из самых стабильных команд сезона, тогда как «Аль-Кадисия» стала неожиданным претендентом на титул, уверенно пройдя кубковую дистанцию.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» провeл мощный отрезок – шесть побед подряд, в том числе три в Кубке. Команда забивает в каждой встрече, и за последние пять матчей отличилась 13 раз, при этом пропустив всего 5 голов. Коллектив показывает сбалансированную игру: агрессивная атака и разумная оборона дают нужный результат. Особенно стоит отметить победу над «Аль-Шабабом» (3:2) в полуфинале – матч получился сложным, но «Аль-Иттихад» проявил характер. В атаке активно работают фланги, а стандарты приносят постоянную угрозу. Команда демонстрирует зрелость, вариативность и высокую реализацию моментов.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» – кубковый боец, добравшийся до финала за счeт организованной игры и результативной атаки. За последние пять матчей команда забила 11 голов и пропустила 5. Три победы подряд в Кубке с сухим исходом против соперников вроде «Аль-Раэда» подтверждают настрой и функциональную готовность. Однако в последнем туре чемпионата «Аль-Кадисия» проиграла «Аль-Хилалю» (0:2), показав уязвимость обороны под серьeзным давлением. Несмотря на это, команда стабильно забивает (в 9 из 11 последних матчей) и не боится играть открыто. В финале многое будет зависеть от хладнокровия и способности сдерживать темп «Аль-Иттихада».

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

6 побед подряд, включая 3 в Кубке

13 голов в последних 5 матчах

Забивает минимум 2 мяча в каждом кубковом матче

Пропускает в среднем 1 гол за игру

«Аль-Кадисия»

Победа в 3 последних матчах Кубка

Забивает в 9 из 11 последних матчей

11 голов в последних 5 играх

Пропускает в каждом из последних 3 матчей

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»

Фаворитом встречи выглядит «Аль-Иттихад». Команда более опытная, стабильная и играет с высоким уровнем организации. Еe атакующие показатели превосходят те, что демонстрирует «Аль-Кадисия», а состав даeт тренерскому штабу широту тактических решений. Тем не менее, «Аль-Кадисия» в хорошей форме и способна забить – быстрые фланги и уверенные действия на подборах обеспечивают моменты. Финал будет напряжeнным, но класс и глубина состава «Аль-Иттихада» дадут своe. Вероятна победа фаворита при обмене голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Иттихада»

Рекомендованные ставки: