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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Иттихад» – «Дамак»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:46
Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
30 мая 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
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6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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26 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде состоится матч заключительного 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Чемпион страны «Аль-Иттихад» примет «Дамак», который завершает сезон в нижней части таблицы. Обе команды не имеют турнирной интриги, но мотивация сыграть результативно сохраняется. Особенно для «Аль-Иттихада», желающего завершить победную серию на мажорной ноте перед своими болельщиками.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» провeл выдающийся сезон, набрав 80 очков и став чемпионом. Команда выиграла 25 матчей из 33, включая пять подряд. В последних турах клуб демонстрирует атакующую мощь – 15 голов за 5 матчей (средний показатель 3.00), включая яркие победы над «Аль-Насром» (3:2), «Аль-Раэдом» (3:1) и «Аль-Шабабом» (3:2).Карим Бензема лидирует в нападении и оформил 23 гола за 31 матч. При всей мощи в атаке оборона не всегда надeжна: команда пропускала в 5 из 7 последних матчей, в среднем 1.40 мяча за игру. Однако это компенсируется высоким темпом игры и контролем мяча.

«Дамак»

Гости завершат сезон на 14-м месте, имея в активе 35 очков. Команда нестабильна – за последние 5 туров всего одна победа, два поражения и всего 4 забитых мяча. Пропускает «Дамак» тоже регулярно – 6 голов за этот же период.Жорж-Кевин Нкуду – лучший бомбардир команды (13 голов), но в последних матчах атака испытывает трудности с созданием опасных моментов. При этом «Дамак» играет осторожно, особенно на выезде, предпочитая не раскрываться. Тем не менее против мощного «Аль-Иттихада» удержать ноль будет крайне сложно.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 последних играх подряд
  • В среднем 3.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

«Дамак»

  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.20 пропущенных гола за игру
  • Лишь 1 победа в 5 последних матчах
  • Три матча подряд на выезде без побед

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
06.03.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттихад
3 : 1
19.10.2024
Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Дамак»

Разница в классе и форме очевидна. «Аль-Иттихад» находится на пике и завершит сезон дома, имея высокую мотивацию порадовать трибуны результативной победой. «Дамак» способен ответить одним голом, но оборона гостей не выглядит способной сдерживать давление чемпиона весь матч. Ожидается уверенный контроль и высокая результативность со стороны хозяев поля.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Иттихада».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Иттихада» – коэффициент 6.20
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихада»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Иттихад
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