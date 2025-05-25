26 мая на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде состоится матч заключительного 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Чемпион страны «Аль-Иттихад» примет «Дамак», который завершает сезон в нижней части таблицы. Обе команды не имеют турнирной интриги, но мотивация сыграть результативно сохраняется. Особенно для «Аль-Иттихада», желающего завершить победную серию на мажорной ноте перед своими болельщиками.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» провeл выдающийся сезон, набрав 80 очков и став чемпионом. Команда выиграла 25 матчей из 33, включая пять подряд. В последних турах клуб демонстрирует атакующую мощь – 15 голов за 5 матчей (средний показатель 3.00), включая яркие победы над «Аль-Насром» (3:2), «Аль-Раэдом» (3:1) и «Аль-Шабабом» (3:2).Карим Бензема лидирует в нападении и оформил 23 гола за 31 матч. При всей мощи в атаке оборона не всегда надeжна: команда пропускала в 5 из 7 последних матчей, в среднем 1.40 мяча за игру. Однако это компенсируется высоким темпом игры и контролем мяча.

«Дамак»

Гости завершат сезон на 14-м месте, имея в активе 35 очков. Команда нестабильна – за последние 5 туров всего одна победа, два поражения и всего 4 забитых мяча. Пропускает «Дамак» тоже регулярно – 6 голов за этот же период.Жорж-Кевин Нкуду – лучший бомбардир команды (13 голов), но в последних матчах атака испытывает трудности с созданием опасных моментов. При этом «Дамак» играет осторожно, особенно на выезде, предпочитая не раскрываться. Тем не менее против мощного «Аль-Иттихада» удержать ноль будет крайне сложно.

Факты о командах:

«Аль-Иттихад»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних играх подряд

В среднем 3.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.40 пропущенных гола за игру

«Дамак»

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем 1.20 пропущенных гола за игру

Лишь 1 победа в 5 последних матчах

Три матча подряд на выезде без побед

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Дамак»

Разница в классе и форме очевидна. «Аль-Иттихад» находится на пике и завершит сезон дома, имея высокую мотивацию порадовать трибуны результативной победой. «Дамак» способен ответить одним голом, но оборона гостей не выглядит способной сдерживать давление чемпиона весь матч. Ожидается уверенный контроль и высокая результативность со стороны хозяев поля.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Иттихада».

Рекомендованные ставки: