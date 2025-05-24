25 мая на стадионе «Трактор» состоится встреча 10-го тура чемпионата Беларуси. «Минск», пытающийся наладить стабильную игру, примет уверенно выступающий «МЛ Витебск», который в текущем сезоне демонстрирует сбалансированную форму и стабильные результаты. Противостояние обещает быть интересным: хозяева стараются исправить проблемы в обороне, а гости рассчитывают продлить свою серию без поражений.

«Минск»

Команда из столицы переживает нестабильный отрезок. В последних пяти турах «Минск» набрал всего четыре очка, при этом демонстрируя как проблески атакующего потенциала, так и серьeзные проблемы в защите. За последние пять матчей было пропущено 12 голов – в среднем 2.4 за игру, и это второй худший показатель в лиге за этот период.

Тем не менее, дома «Минск» не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и регулярно находит путь к воротам соперников – команда забила в 7 из 9 последних матчей. Атака функционирует слаженно, особенно в первой половине матча, но к перерыву результат нередко теряется из-за ошибок в обороне и слабой игры в центре поля.

«МЛ Витебск»

Гости уверенно движутся вверх по таблице. Команда не проигрывает в 22 из 24 последних матчей, а в текущем сезоне уже набрала форму, позволившую одержать победы над такими командами, как БАТЭ и Славия. Стабильность – главное достоинство «МЛ Витебска», особенно в защите. В последних пяти играх команда пропустила всего трижды, при этом лишь однажды пропустив более одного мяча за матч.

Атакующая линия не слишком яркая, но эффективная: в последних пяти матчах – 6 забитых голов. В среднем – 1.2 мяча за игру. Лучшие отрезки наступают во втором тайме, когда «МЛ Витебск» за счeт выносливости и дисциплины добивается преимущества.

Факты о командах:

«Минск»

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 2.4 пропущенных и 1.2 забитых гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей

«МЛ Витебск»

Не проигрывает в 22 из 24 последних матчей

В среднем 0.6 гола пропускает за матч (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.2 гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Минск» – «МЛ Витебск»

«Минск» борется, но оборонительные проблемы не дают закрепиться в середине таблицы. «МЛ Витебск» напротив – один из самых организованных коллективов чемпионата, умеющий действовать строго от обороны и использовать ошибки соперника. Ожидается упорная игра, в которой гости будут контролировать темп и, скорее всего, добьются минимального преимущества.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки: