Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Минск» – «МЛ Витебск»: Беларусь, Высшая лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:30
Минск - МЛ Витебск
25 мая 2025, воскресенье 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «МЛ Витебска»
Сделать ставку

25 мая на стадионе «Трактор» состоится встреча 10-го тура чемпионата Беларуси. «Минск», пытающийся наладить стабильную игру, примет уверенно выступающий «МЛ Витебск», который в текущем сезоне демонстрирует сбалансированную форму и стабильные результаты. Противостояние обещает быть интересным: хозяева стараются исправить проблемы в обороне, а гости рассчитывают продлить свою серию без поражений.

«Минск»

Команда из столицы переживает нестабильный отрезок. В последних пяти турах «Минск» набрал всего четыре очка, при этом демонстрируя как проблески атакующего потенциала, так и серьeзные проблемы в защите. За последние пять матчей было пропущено 12 голов – в среднем 2.4 за игру, и это второй худший показатель в лиге за этот период.

Тем не менее, дома «Минск» не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и регулярно находит путь к воротам соперников – команда забила в 7 из 9 последних матчей. Атака функционирует слаженно, особенно в первой половине матча, но к перерыву результат нередко теряется из-за ошибок в обороне и слабой игры в центре поля.

«МЛ Витебск»

Гости уверенно движутся вверх по таблице. Команда не проигрывает в 22 из 24 последних матчей, а в текущем сезоне уже набрала форму, позволившую одержать победы над такими командами, как БАТЭ и Славия. Стабильность – главное достоинство «МЛ Витебска», особенно в защите. В последних пяти играх команда пропустила всего трижды, при этом лишь однажды пропустив более одного мяча за матч.

Атакующая линия не слишком яркая, но эффективная: в последних пяти матчах – 6 забитых голов. В среднем – 1.2 мяча за игру. Лучшие отрезки наступают во втором тайме, когда «МЛ Витебск» за счeт выносливости и дисциплины добивается преимущества.

Факты о командах:

«Минск»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.4 пропущенных и 1.2 забитых гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает в 22 из 24 последних матчей
  • В среднем 0.6 гола пропускает за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.2 гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Минск» – «МЛ Витебск»

«Минск» борется, но оборонительные проблемы не дают закрепиться в середине таблицы. «МЛ Витебск» напротив – один из самых организованных коллективов чемпионата, умеющий действовать строго от обороны и использовать ошибки соперника. Ожидается упорная игра, в которой гости будут контролировать темп и, скорее всего, добьются минимального преимущества.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «МЛ Витебска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «МЛ Витебска» – коэффициент 6.00
  • Победа «МЛ Витебска» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «МЛ Витебска»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Минск
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
7.00
Испания. Примера, 38 тур
Бетис - Валенсия
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Матч завершен
0 : 2
9.00
Италия. Серия А, 38 тур
Комо - Интер
Точный счёт 2:2
Матч завершен
2 : 0
5.50
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи - Кальяри
Точный счёт 2:1 в пользу «Наполи»
Матч завершен
1 : 3
6.40
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск - Динамо-Брест
Точный счёт 1:2 в пользу «Динамо Брест»
Матч завершен
4 : 0
6.70
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Ислочь - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Ислочи»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 