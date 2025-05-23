24 мая на стадионе «Астана Арена» состоится матч 10-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Астаной» и «Женисом». «Астана» демонстрирует стабильную игру и уверенно претендует на призовые места, тогда как «Женис» продолжает бороться за очки, испытывая значительные трудности.

«Астана»

«Астана» занимает третье место в чемпионате с 21 очком после 10 туров. Команда продолжает забивать в каждом из последних 11 матчей, демонстрируя результативную игру и уверенный атакующий потенциал. Главный голеадор – Марин Томасов с 10 голами в 20 матчах. Несмотря на поражение от «Тобола» 1:3, «Астана» быстро восстановилась, выиграв у «Улытау» 2:0. В обороне у «Астаны» есть проблемы – команда пропустила 5 голов в последних 5 играх, что требует внимания.

«Женис»

«Женис» занимает 11-е место, набрав всего 6 очков после 9 туров. Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд, что отражается на общей уверенности. Лучший бомбардир – Мика с 2 голами в 4 играх. За последние 5 матчей «Женис» забил 3 гола, но пропустил также 5, демонстрируя неустойчивую игру в обороне. В последних четырех гостевых матчах «Женис» добился лишь ничьих, что указывает на проблемы с реализацией.

Факты о командах

«Астана»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.

Забивает в 11 последних играх подряд.

В среднем забивает 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.

В обороне допускает в среднем 1 гол за игру.

«Женис»

Не может выиграть уже 11 матчей подряд.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.

Играл вничью в 4 последних выездных матчах подряд.

Личные встречи 33% (1) 67% (2) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 1.33 В среднем за матч 0.67 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Кубок, 1/4 финала Женис 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Женис 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Астана 2 : 0 Женис

Прогноз на матч «Астана» – «Женис»

«Астана» подходит к этому матчу в статусе явного фаворита благодаря более высокой результативности и стабильности в игре. «Женис» же продолжает испытывать сложности с забиванием голов и обороной, что делает их уязвимыми в гостях. Учитывая атакующий потенциал «Астаны» и слабую защиту «Жениса», можно ожидать уверенную победу хозяев с несколькими голами. Матч может пройти при активной атакующей игре «Астаны», в то время как гости попробуют защищаться и контратаковать.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки: