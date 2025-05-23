24 мая на стадионе «Астана Арена» состоится матч 10-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Астаной» и «Женисом». «Астана» демонстрирует стабильную игру и уверенно претендует на призовые места, тогда как «Женис» продолжает бороться за очки, испытывая значительные трудности.
«Астана»
«Астана» занимает третье место в чемпионате с 21 очком после 10 туров. Команда продолжает забивать в каждом из последних 11 матчей, демонстрируя результативную игру и уверенный атакующий потенциал. Главный голеадор – Марин Томасов с 10 голами в 20 матчах. Несмотря на поражение от «Тобола» 1:3, «Астана» быстро восстановилась, выиграв у «Улытау» 2:0. В обороне у «Астаны» есть проблемы – команда пропустила 5 голов в последних 5 играх, что требует внимания.
«Женис»
«Женис» занимает 11-е место, набрав всего 6 очков после 9 туров. Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд, что отражается на общей уверенности. Лучший бомбардир – Мика с 2 голами в 4 играх. За последние 5 матчей «Женис» забил 3 гола, но пропустил также 5, демонстрируя неустойчивую игру в обороне. В последних четырех гостевых матчах «Женис» добился лишь ничьих, что указывает на проблемы с реализацией.
Факты о командах
«Астана»
- Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
- Забивает в 11 последних играх подряд.
- В среднем забивает 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
- В обороне допускает в среднем 1 гол за игру.
«Женис»
- Не может выиграть уже 11 матчей подряд.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.
- Играл вничью в 4 последних выездных матчах подряд.
Прогноз на матч «Астана» – «Женис»
«Астана» подходит к этому матчу в статусе явного фаворита благодаря более высокой результативности и стабильности в игре. «Женис» же продолжает испытывать сложности с забиванием голов и обороной, что делает их уязвимыми в гостях. Учитывая атакующий потенциал «Астаны» и слабую защиту «Жениса», можно ожидать уверенную победу хозяев с несколькими голами. Матч может пройти при активной атакующей игре «Астаны», в то время как гости попробуют защищаться и контратаковать.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 9.50
- Победа «Астаны» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 2.00