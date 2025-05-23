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Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Женис»: Премьер-лига Казахстан, 24 мая 2025

23 мая 2025 14:20
Астана - Женис
24 мая 2025, суббота 17:30 | Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
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9.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Астаны»
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24 мая на стадионе «Астана Арена» состоится матч 10-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Астаной» и «Женисом». «Астана» демонстрирует стабильную игру и уверенно претендует на призовые места, тогда как «Женис» продолжает бороться за очки, испытывая значительные трудности.

«Астана»

«Астана» занимает третье место в чемпионате с 21 очком после 10 туров. Команда продолжает забивать в каждом из последних 11 матчей, демонстрируя результативную игру и уверенный атакующий потенциал. Главный голеадор – Марин Томасов с 10 голами в 20 матчах. Несмотря на поражение от «Тобола» 1:3, «Астана» быстро восстановилась, выиграв у «Улытау» 2:0. В обороне у «Астаны» есть проблемы – команда пропустила 5 голов в последних 5 играх, что требует внимания.

«Женис»

«Женис» занимает 11-е место, набрав всего 6 очков после 9 туров. Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд, что отражается на общей уверенности. Лучший бомбардир – Мика с 2 голами в 4 играх. За последние 5 матчей «Женис» забил 3 гола, но пропустил также 5, демонстрируя неустойчивую игру в обороне. В последних четырех гостевых матчах «Женис» добился лишь ничьих, что указывает на проблемы с реализацией.

Факты о командах

«Астана»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей.
  • Забивает в 11 последних играх подряд.
  • В среднем забивает 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В обороне допускает в среднем 1 гол за игру.

«Женис»

  • Не может выиграть уже 11 матчей подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.
  • Играл вничью в 4 последних выездных матчах подряд.

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
1.33
В среднем за матч
0.67
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис
1 : 1
14.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
1 : 1
29.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис

Прогноз на матч «Астана» – «Женис»

«Астана» подходит к этому матчу в статусе явного фаворита благодаря более высокой результативности и стабильности в игре. «Женис» же продолжает испытывать сложности с забиванием голов и обороной, что делает их уязвимыми в гостях. Учитывая атакующий потенциал «Астаны» и слабую защиту «Жениса», можно ожидать уверенную победу хозяев с несколькими голами. Матч может пройти при активной атакующей игре «Астаны», в то время как гости попробуют защищаться и контратаковать.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Астаны» – коэффициент 9.50
  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 2.00

9.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Астаны»
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Женис Астана
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